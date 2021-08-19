/646122/البنك-الأهلي-يعتذر-رسميا-للمقاصة-عن-واقعة-تقليد-رمضان-صبحي

قدم كريم حسن شحاتة، المدير الرياضي لفريق البنك الأهلي، اعتذارا لنادي مصر للمقاصة ولاعبيه وجهازهم الفني، بقيادة محمد عبدالجليل، وجماهير مصر للمقاصة الكبيرة، عما حدث من سلوك منفرد لأحد لاعبي فريق البنك الأهلي في مباراة الأمس التي جمعت فريق البنك الأهلي بفريق المقاصة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلى الفور تم اتخاذ قرار بإيقاف اللاعب حتى نهاية الموسم وتوقيع غرامة مالية كبيرة عليه.

وكان محمد عصام، لاعب البنك الأهلي، قد تصرف بشكل غير لائق أثناء لقاء البنك الأهلي ومصر للمقاصة حيث وقف اللاعب على الكرة على طريقة رمضان صبحي في إحدى مواجهات قطبي الكرة المصرية.

نتيجة مباراة البنك والمقاصة

نجح فريق البنك الأهلي في تحقيق انتصار هام علي فريق مصر المقاصة، ضمن المباراة التي جمعتهم اليوم علي ستاد المقاولون العرب، بخماسية مقابل ثلاثة أهداف، وذلك ضمن مبارايات الجولة الـ 31 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

أبرز أحداث المباراة

شهدت المباراة في اللحظات الأولي سخونة كبيرة من الفرقتين حيث نجح فريق المقاصة من إحراز الهدف الأول عن طريق عاشور الأدهم في الدقيقة"9"، ليرد عليه كريم بامبو سريعًا جناح فريق البنك الأهلي في الدقيقة "12"، وبعد أقل من عشرة دقائق استطاع اللاعب ذاته إحراز هدف آخر، لينتهي الشوط الأولي بهدفين مقابل هدف وحيد.

بدأ الشوط الثاني بهدوء من الفريقين، حتي حصل فريق البنك علي ركلة جزاء سجلها أحمد علي كامل في الدقيقة "57"، وبعدها بدقيقتين فقط نجح بامبو في إحراز الهدف الرابع في اللقاء والثالث لشخصه.

لم يكتفي بامبو بالهاتريك وسجل الهدف الخامس لفريق البنك الأهلي في الدقيقة "74"، ليتوج بامبو بعريس اللقاء، اطمئن فريق البنك بعد الهدف الخامس ليتمكن باسم مرسي من تسجيل الهدف الثاني للمقاصة عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة"87"، ثم سجل الهدف الثالث، لتنتهي بذلك المباراة المثيرة بخمساية للبنك مقابل ثلاثة أهداف للمقاصة.

موقف الفريقين في الدوري

يقع فريق البنك الأهلي في المركز الخامس عشر برصيد 32 نقطة، بينما تجمد فريق المقاصة عند 37 نقطة في المركز الحادي عشر.