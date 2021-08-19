646119 /646119/نتائج-الثانوية-العامة-واقعيةوطارق-شوقى-يقوم-بجهد-عظيم14تصريحا-للنائبة-صبوره-السيد-فى-حوارها-لـ-تحيا-مصر-الجزء-الأول 01:48 م - الخميس 19 أغسطس 2021 حلت د. صبوره السيد، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، ضيفًا على موقع دوت الخليج، برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، متحدثه فى ندوة موسعة أدارها الزميل محمود فايد، تطرقت إلى رؤيته كخبيرة بمجال التعليم لتطورات نتائج الثانوية العامة والتى تم الإعلان عنها الثلاثاء الماضى، بجانب رؤى تطوير منظومة التعليم والجهود التى تتم من الدولة المصرية. دوت الخليج يحاور النائبة صبوره السيد عضو لجنة التعليم بمجلس النواب مشاركة النائبة صبوره السيد، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، تضمنت العديد من التصريحات بشأن الثانوية العامة، وإشكاليات وصاية الأسرة على الأولاد بجانب جهود التطوير منظومة التعليم بقيادة د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم وذلك فى الجزء الأول من الندوة. دوت الخليج نشهد لوزير التربية والتعليم جهده في تطوير منظومة التعليم الثانوية العامة ظلت لسنوات كثيرة بعبع كل بيت مصر نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢١متطابقة مع أرض الواقع مفهوم التعليم الجديد يقضي على بعبع الثانوية العامة علينا أن ننسى عهد كليات القمة وننظر لكليات سوق العمل نصيحتي لكل أسرة عندها ولاد بالثانوية العامة تسيب الحرية لهم في اختيار الكلية دون وصاية حلم أي طالب لا يجوز وضعه تحت القدم وإنما وضعه بعيدا عن القدم من أجل تحقيقه مشفقه جدا على وزير التربية والتعليم وأداءه مختلف وضع التعليم قبل جهود تطوير طارق شوقي "لاشيئ" الطالب المصري عنده قدرات ذهنية مختلفة عن أي طالب أصحاب مصالح وراء محاولات عرقلة جهود تطوير التعليم في مصر وأيضا عدم وعي الأسرة جهود الدولة لتطوير التعليم مستمرة.. ونتيجة الثانوية العامة منطقية قد يكون عدم الكثافة الطلابية هي الميزة النسبية في التعليم الخاص عن الحكومي الجامعات الأهلية الجديد تخدم بيئة سوق العمل تابع موقع دوت الخليج علي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «نتائج الثانوية العامة واقعية..وطارق شوقى يقوم بجهد عظيم»..14تصريحًا للنائبة صبوره السيد فى حوارها لـ دوت الخليج «الجزء الأول» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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