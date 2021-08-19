وزير الرياضة يكرم منتخبي الناشئين والناشئات بعد تأهلهم لكأس العالم للسلة «صور»

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كرم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم، منتخبي مصر لكرة السلة للناشئين والناشئات بعد تأهلهم لكأس العالم لكرة السلة تحت 17 عاما، بحضور الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة ومجلس الإدارة والأجهزة الفنية للمنتخبين.

ويرصد دوت الخليج تكريم وزير الشباب والرياضة لمنتخبي مصر للناشئين والناشئات بعد تأهلهم لكأكس العالم لكرة السلة.

اعرب صبحي عن سعادته بالإنجاز الذي حققه المنتخب المصري للناشئين والناشئات، مؤكدا ان انهم هم البداية والنواة لمنتخب مصري كبير يدعم الصفوف في المستقبل، وهو ما تعمل عليه دائما وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جميع الاتحادات الرياضية من اجل تجهيز جيل جديد من اللاعبين على اعلى مستوي في مختلف الرياضات، خاصة وان الرياضة اصبحت مصدر سعادة لجميع المصريين في ظل الدعم الغير محدود من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما شدد صبحي على أهمية الإستعداد لبطولة كأس العالم القادمة، حيث ستقام بطولة العالم للناشئين في اسبانيا، وستقام بطولة العالم للناشئات في المجر، وخوض المعسكرات اللازمة للمنتخبين وتوفير الاحتكاك اللازم، الامر الذي يعود بالنفع على الرياضة المصرية والرياضيين.

ومن جانبه تقدم الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس الإتحاد المصري لكرة السلة، بالشكر للدكتور أشرف صبحي على تكريمه للمنتخب المصري للناشيئن والناشئات، مضيفاً أن وزير الشباب والرياضة كان يتابع بصفة دائمة مبارايات المنتخبين المصريين ويؤازرهم، كما انه كان يعمل على تذليل كل العقبات التي تواجه كلا من المنتخبين، وأيضا التنسيق التام لاستضافة مصر البطولة على الصالة المغطاة بستاد القاهرة.

الجدير بالذكر انه أقيمت بطولة إفريقيا للناشئين والناشئات والتي استضافتها مصر خلال الفترة من 6 إلي 15 أغسطس2021، على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، حيث شارك في البطولة الأفريقية للناشئين كل من "مصر، الجزائر، الجابون، أوغندا، تشاد، كوت ديفوار، مالي".

كما شارك في البطولة الإفريقية للناشئات كل من: "مصر، الجزائر، الجابون، أوغندا، تشاد، مالي".

نتيجة مباراة مصر ومالي للناشئات كرة السلة

حصل منتخب مصر للناشئين على لقب البطولة بعد تغلبه في المباراة النهائية على منتخب مالي بنتيجة 63-62، كما حصل المنتخب المصري للناشئات على المركز الثاني للبطولة.

الجدير بالذكر أنه يتأهل كل من صاحب المركز الأول والثاني بالبطولة الافريقية الي بطولة كأس العالم لكرة السلة تحت 17 عاما.