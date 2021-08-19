الرئيس السيسي يبحث مع الكاظمي الوضع بأفغانستان ويؤكد دعم مصر لاستقرار العراق

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء جمهورية العراق.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول التباحث حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً مستجدات الأوضاع في أفغانستان، بالإضافة إلى عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين البلدين.

وأكد رئيس الوزراء العراقي، على تقدير بلاده للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على كافة الأصعدة، والتطلع لتعزيز أطر التعاون مع مصر، خاصةً فيما يتعلق بمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

من جانبه؛ أكد الرئيس دعم مصر لكل جهد من شأنه أن يعزز من أمن واستقرار العراق، وجهود مصطفى الكاظمي لتقوية دور مؤسسات الدولة العراقية وصون سيادة وعروبة العراق، مشدداً على أن مصر ستواصل العمل على تعزيز أطر التعاون مع الجانب العراقي الشقيق في مختلف المجالات، سواء علي المستوي الثنائي أو في اطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن.