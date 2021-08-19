السفير المصري في فيتنام يشارك في اجتماع الدورة الثانية للجنة الفرعية للتعاون...

شارك السفير محمود نايل، سفير مصر في فيتنام، في اجتماع الدورة الثانية للجنة الفرعية للتعاون بين مصر وفيتنام في المجالات التجارية والصناعية، والذي عُقد عبر وسائل الاتصال المرئي يوم 18 أغسطس الجاري برئاسة مساعد وزير التجارة والصناعة إبراهيم السجيني عن الجانب المصري، ونائب وزير الصناعة والتجارة "تساو كووك هوم" عن الجانب الفيتنامي.

أشاد السفير المصري خلال الاجتماع بالتعاون الإيجابي والبناء بين الجانبين وحرصهما على دفع العلاقات التجارية قُدماً بالرغم من الصعوبات التي فرضتها أزمة جائحة كورونا، كما دعا إلى تكثيف العمل المشترك لتيسير إجراءات التبادل التجاري ونفاذ الصادرات إلى أسواق البلدين.

هذا، وتناول الاجتماع أيضاً سبل تعزيز التعاون في المجالات التجارية والصناعية ذات الأولوية للجانبين، بما في ذلك التجارة في الحاصلات الزراعية، وصناعات السيارات، والبتروكيماويات، والاتصالات وشبكات الكهرباء، بالإضافة إلى التعاون في مجال التدريب ورفع كفاءة الموارد البشرية.