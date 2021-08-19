جامعة القاهرة تطلق فعاليات معسكر قادة المستقبل من21 أغسطس حتى 14 سبتمبر

د. الخشت: المعسكر يستهدف تخريج 400 قائدا ضمن مشروع إعادة بناء الإنسان

د. الخشت: حوارات مفتوحة بين الشباب وضيوف المعسكر من قيادات الجامعة والرموز الوطنية من المفكرين والنقاد والأدباء

د. الخشت: تعزيز ثقافة الانتماء الوطني لدى الشباب والتعرف على المشروعات العملاقة التي تقودها الدولة الوطنية

د. الخشت: هدف المعسكر تنمية قدرات الطلاب على التفكير النقدي والإبداعي للمساهمة بوعي في بناء المجتمع

تستعد جامعة القاهرة لإطلاق النسخة الرابعة من معسكر "قادة المستقبل الذي يقام تحت عنوان: "إعادة بناء الإنسان" في الفترة من 21 أغسطس وحتى 14 سبتمبر 2021 في إطار مشروع جامعة القاهرة لتطوير العقل المصري وبناء جيل جديد من الشباب يمتلك عقلًا علميًا.

وتُقام فعاليات معسكر قادة المستقبل لطلاب جامعة القاهرة، بقاعة الاحتفالات الكبرى، ويتضمن المعسكر 4 أفواج طلابية يستوعب كل فوج منها 100 طالب وطالبة لتخريج 400 قائد لديهم القدرة والعمل على تغيير طرق التفكير.

ويضم المعسكر برنامجًا متميزًا، يشمل لقاءات مع قيادات الجامعة وكوكبة من كبار العلماء والمفكرين والإعلاميين والنقاد والأدباء، لإجراء حوارات نقاشية مفتوحة مع الطلاب كما يتضمن المعسكر مجموعة من الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن معسكر قادة المستقبل يأتي في إطار مشروع طرحته الجامعة من أجل تطوير العقل المصري وبناء جيل جديد من الشباب يمتلك عقلًا علميًا، موضحًا أن عملية تطوير العقل المصري تستلزم تنمية قدرات الطلاب على التفكير النقدي والإبداعي والابتكاري وفتح الباب أمام مشاركتهم في تطوير قدراتهم نحو التفكير العلمي والنقدي ومن ثم المساهمة في بناء المجتمع.

وأضاف الدكتور الخشت، أن لقاء طلاب الجامعة مع كوكبة من كبار العلماء والمفكرين والإعلاميين والنقاد والأدباء سيثري الفكر الشبابي من خلال خبرات كبار المفكرين وتجاربهم، بما يعزز لدى الشباب ثقافة الانتماء الوطني والتعرف على حقائق المشروعات العملاقة التي تقودها الدولة الوطنية، والإجابة على تساؤلات الطلاب، مع إدارة حلقات النقاش معهم حول طبيعة الإنجازات المتجددة ودورها في بناء مستقبل أجيال الوطن.

ويحتفي المعسكر في نسخته الرابعة بحضور ومشاركة عدد من القامات الوطنية البارزة والقيادات الفكرية من أصحاب الخبرات المتميزة في وضع تصورات أفضل لمستقبل شباب الوطن بينهم فضيلة مفتى الجمهورية د. شوقي علام، والدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، والأستاذ عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والمستشار بهاءالدين أبو شقة، والدكتور سعد الدين الهلالي، والأستاذ ثروت الخرباوي، والدكتور حسام موافي، والأستاذ مرسي عطا الله، والأستاذ أسامة سرايا، والأستاذ وجدي زين الدين، والأستاذ أكرم القصاص، والأستاذ محمد أمين وغيرهم.