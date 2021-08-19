القوى العاملة : صرف 3.8 مليون جنيه لـ3894 عاملاً غير منتظم .....

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة بورسعيد بتعيين 312 شاباً، وذلك في منشآت القطاع الخاص من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، منهم 3 من ذوى القدرات تم إبرام عقود عمل لهم من خلال إدارة خدمة المواطنين بالمديرية ، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 722 شاباً منهم 12 من ذوى الإحتياجات الخاصة ، فضلاً عن إستخراج 608 شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة.

وأضاف الوزير، أن المديرية تلقت في مجال علاقات العمل 61 شكوى ، تم تسوية 3 شكاوي، وحفظ 9 منها ، وإحالة 6 شكاوى للمحكمة العمالية ، ومازالت 43 شكوى تحت البحث والدراسة ، كما قامت المديرية بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم إجتماعياً وصحياً ، حيث تم صرف 6 آلاف جنيه لـ عاملين منحة زواج ، و7 منح مولود بمبلغ 15 ألف جنيه ، ومنحة وفاة أحد أقارب عامل بمبلغ 2000 جنيه ، وصرف 5 آلاف جنيه للرعاية الصحية لعامل، فضلاً عن الانتهاء من صرف منحة عيد الفطر والأضحى المبارك لـ 3894 عاملاً المسجلين بالمديرية بواقع 3 ملايين و 836 ألف جنيه .

وأشار السيد السنجابي مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال شهر يوليو الماضى- إلى أن المديرية قامت بالتفتيش من خلال مكاتب التفتيش العمالي على 480 منشأة ، دوري نهاري وحملات ، أسفر عن تحرير 19 محضراً عمالياً ، وعقد 3 ندوات توعية استفاد منها 83 عامل، فضلاً عن التفتيش على 119 منشأة من مكاتب السلامة والصحة المهنية ، أسفر عن تحرير 51 محضر مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية ، فضلاً عن متابعة 140 منشأة لضمان تطبيقها كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد .

أما في مجال التدريب المهني ، قامت المديرية بعقد دورة تدريبية لـ 9 متدربات على مهنة التفصيل والحياكة ، والاعمال الكهربائية لـ 7 متدربين بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بحي الزهور، و تم الانتهاء من دورة تدريبية بمركز تدريب شركة الضفائر لـ 10 متدربين بالمديرية ، كما تم إجراء المقابلة الشخصية لـ 8 متدربين في مركز تدريب شركة الضفائر .