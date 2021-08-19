/646115/زعيم-الأغلبية-ينعي-والدة-النائب-سيد-قاسم

تقدم المهندس أشرف رشاد الشريف ،الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية ،رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى النائب سيد قاسم، في وفاة المغفور لها بإذن المولى عز وجل، والدته الكريمة.

دوت الخليج يرصد نعي زعيم الاغلبية لوالدة النائب سيد قاسم

زعيم الاغلبية

وأضاف زعيم الأغلبية فى برقية العزاء،”نشاطر الأسرة الكريمة الأحزان، وندعو الله أن يربط على قلوبهم برباط الصبر، وأن يجعل ابتلائهم في ميزان حسناتهم، وأن يفيض عليهم من فيض عطاءه”.

وأختتم”نسألكم قراءة الفاتحة .. وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

تصديق الرئيس السيسي على قانون التحرش

هذا وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون زعيم الأغلبية النائب أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام بشأن تغليظ عقوبة التحرش الجنسي والتي أقرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، خلال دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني.

فلسفة القانون

وجاءت فلسفة التعديل، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة علي المستويين العربي والأوربي، تم الاستقرار على تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة"306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه