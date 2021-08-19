/646114/ألعاب-قوى-الأهلي-تشارك-في-بطولة-منطقة-القاهرة-تفاصيل

تشارك فرق ألعاب القوى بالنادي الأهلي تحت 16 و 20عاما، (ناشئين وناشئات)، في بطولة منطقة القاهرة ، التي تقام في تمام الرابعة عصر اليوم الخميس، بالمركز الأولمبي بالمعادي للموسم الرياضي الجديد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعى « ألعاب قوى الأهلي» للفوز ببطولة منطقة القاهرة، لمواصلة التربع على عرش اللعبة في مصر، في ظل النتائج المميزة التي تحققت خلال الفترة الماضية.

كما تستعد فرق « ألعاب قوى الأهلي »، للمشاركة في بطولات الجمهورية التي تنطلق في منتصف شهر سبتمبر المقبل.

وكشف ياسر داوود المدير الفني لفرق « ألعاب قوى الأهلي » ، أن فرق تحت 16, و 20عاما، المشاركة في بطولة منطقة القاهرة تضم لاعبين مميزين، مؤكدًا أنه يعمل على إعداد جيل مميز من اللاعبين، وهدفه دائمًا التتويج بكل البطولات التي يشارك فيها الأهلي.

وأضاف، أن تلك البطولة تعتبر أيضًا مهمة والمنافسة فيها مفيدة، من أجل تجهيز كل اللاعبين بشكل أفضل، استعدادًا لمنافسات بطولة الجمهورية، لكافة المراحل السنية التي ستبدأ فعالياتها في 15 سبتمبر المقبل.

الجدير بالذكر، أن فرق ألعاب قوى الأهلي تحت 12 و14عامًا، ناشئين - ناشئات، فازت بالمركز الأول في بطولة منطقة القاهرة، التي أقيمت الأسبوع الماضي.

ويقود جهاز « ألعاب قوى الأهلي »، ياسر داوود رئيسا ومديرًا فنيا، فيما يضم الجهاز الإداري كلا من: عادل علي أبو بكر، المدير الإداري، ووائل عبد العظيم ومحمد قطري وناصر عبد المنعم ومصطفى عبد النبي إداريين.

فريق الاول لكرة القدم

يخوض الأهلي تحديا صعبا، للحفاظ على درع الدوري الممتاز، واعتلاء منصة التتويج للمرة الـ 43 في تاريخ مشاركاته في البطولة، خاصة مع اقتراب نهاية الموسم، والابتعاد بأربع نقاط، عن فريق الزمالك المتصدر للمسابقة.

مواعيد مباريات الأهلي القادمة

يتبقى 3 مباريات فقط، لفريق لفريق الكرة بالنادي الاهلي تحت قيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، في بطولة الدوري الممتاز،ى حيث يلاقي على الترتيب كلا من: المصري البورسعيدي والجونة وأسوان.

المباراة الاولى: أمام المصري البورسعيدي في الجولة رقم 32، وستقام يوم 20 أغسطس في تمام الساعة التاسعة مساء، من على استاد الإسكندرية.

المباراة الثانية: أمام الجونة في الجولة رقم 33، وستقام يوم 20 أغسطس/ في تمام الساعة التاسعة مساء، من على استاد خالد بشارة.

المباراة الثالثة والأخيرة: أمام فريق أسوان في الجولة الـ34 بمواجهة أسوان، وستقام يوم 27 أغسطس، من على ملعب السلام.

القنوات الناقلة

يتم بث كافة مباريات الدوري المصري والمسابقات المحلية في مصر، عبر مجموعة قنوات "أون تايم سبورتس".

موسيماني

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، على عقد اجتماع مع اللاعبين والجهاز المعاون لمدة 15 دقيقة قبل انطلاق المران أمس.

وخاض لاعبو الأهلي تقسيمة قوية ضمن فقرات المران الجماعي الذي أقيم أمس، وشهدت مشاركة جميع اللاعبين الغائبين عن مباراة طلائع الجيش، وكذلك اللاعبين الذين شاركوا في جزء من المباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الممتاز، في المباراة المقرر إقامتها الساعة التاسعة غداً الجمعة على ملعب الإسكندرية.