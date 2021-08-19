«ابني مات في لحظة عشان بيدافع عني ».. والدة قتيل إمبابة على يد جارة لـ دوت الخليج

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«ابني كان غرقان في دمه في لحظة ».. بهذة الكلمات قالت والدة الموظف «فرج»، صاحب الـ33 عامًا، الذى دافع عن والدة بعد إهانته وسط الشارع بسبب لمبه .
فرج لم يعلم بأن تكون نهايته على يد جاره ليقوم بطعنه بسلاح أبيض«سكين»، أودت بحياته في الحال وسقط جثة هامدة في بحر من الدماء على الأرض.
دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مقتل فرج على يد بلطجي في إمبابة
تفاصيل الواقعة
وكان ورد بلاغ إلى رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة المقدم مؤمن فرج، من أحد المستشفيات استقباله جثة شاب يدعى «فرج سراج» صاحب الـ 33 عامًا، مقيم بدائرة مركز إمبابة، وبه طعنة نافذة بالجانب الأيسر أودت بحياة المجنى عليه فى الحال.
فرد أمن
وكان الشاب فرج يعمل فرد أمن بأحد المستشفيات الخاصة يبلغ من العمر 33 عامًا، متزوج ولديه طفلان « ولد وبنت».
قالت والدة «فرج» لـ «دوت الخليج»، مساء أمس، أملك سوبر ماركت لكي اساعدفي المعيشة .. وأمارس عملي كعادي كل يوم، فكان في نموس كتير في المحل، فقومت بإطفاء لمبة الكهرباء الخاصة بالمحل، لكني اتفاجأت بأحد الجيران، ويدعى «محمد.ح»، قام بافتعال مشاجرة وتعدى عليا بالسب والإهانة وسط الشارع.
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