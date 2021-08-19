/646109/تعرف-على-سر-غياب-كوكا-عن-مواجهة-سلوفان-براتيسلافا-في-الدوري-الأوروبي

كشفت تقارير يونانية اليوم الخميس، احتمالية غياب أحمد حسن كوكا عن المشاركة في مباراة أولمبياكوس اليوناني أمام سلوفان براتيسلافا السلوفاكي في الدوري الأوروبي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبحسب "newsit" و"novasports" اليوناني فأن بيدرو مارتينيز المدير الفني البرتغالي لن يعتمد على كوكا في مباراة اليوم الخميس.

ومن ناحيه اخري اشارت تقارير بأن نادي بشكتاش التركي يرغب في ضم أحمد حسن كوكا مهاجم فريق أوليمبياس اليوناني ومنتخب مصر، وذلك علي سبيل الإعارةلمدة موسم واحد، مع وضع بند أحقية شرائة نهائياً.

وأوضحت شبكة "FWS" اليونانية:”أن إدارة نادي بيشكتاش التركي، تحركت من أجل التعاقد مع مهاجم بديل للكاميروني فينسنت أبو بكر، بعد انتقاله إلى النصر السعودي.

وتعاقد النصر مع فينسنت أبو بكر، المتوج مع منتخب الكاميرون بكأس أمم إفريقيا 2017، لمدة 3 مواسم، حيث سيتقاضى المهاجم الكاميروني 4 ملايين و900 ألف يورو في الموسم الواحد، بالإضافة إلى مقدم العقد.

وأكدت التقارير الصحفية أن بيشكتاش قدم عرض إلى أولمبياكوس اليوناني، من أجل التعاقد مع المصري أحمد حسن كوكا، على سبيل الإعارة، خلال الموسم المقبل، مع خيار الشراء.

وشارك كوكا برفقة أولمبياكوس في 39 مباراة خلال الموسم الماضي، وساهم فى تسجيل 21 هدف حيث أحرز 15 هدفًا وصنع 6 تمريرات حاسمة، كما قاد الفريق للتتويج بثنائية الدوري اليوناني وكأس اليونان.

ويعتبر أحمد كوكا هو ثاني أكثر المصريين تسجيلا للأهداف في أوروبا بعد محمد صلاح حيث سجل 95 هدفا في 296 مباراة.

حسام البدري

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري قائمة اللاعبين المحترفين خارجيا المقرر انضمامهم لمعسكر المنتخب المقبل ،استعداداً لمواجهة انجولا والجابون في منافسات الجولتين الاولى والثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم خلال الأجندة الدولية المقبلة.

وشملت القائمة ٥ لاعبين هم:

محمد صلاح( ليفربول الانجليزي) أحمد حجازي ( اتحاد جده السعودي )محمد النني ( أرسنال الانجليزي) احمد حسن كوكا ( اولمبياكوس اليوناني) مصطفي محمد (جالطة سراي التركي)

وعقد الجهاز الفني اليوم اجتماعا بمقر اتحاد الكرة ناقش خلاله كافه الاحتياجات المطلوبة واستعراض موقف اللاعبين قبل إعلان القائمة المحلية عقب انتهاء مسابقة الدوري الممتاز .

شهد التصنيف العالمي على تربع المنتخب البلجيكي في صدارة المنتخبات، بالرغم من فشلة في بطولة كأس أمم أوروبا 2020، وخروجة من الدور النصف نهائي.

ترتيب مصر عالمياً وإفريقياً

وشهد التصنيف العالمي للمنتخبات على حفاظ منتخب مصر على المركز السادس والأربعين عالميًا والسادس إفريقيًا، بالرغم من عدم خوضه منتخب الفراعنة أي مباريات ودية خلال أيام الأجندة الدولية.

في حين احتل منتخب السنغال صدارة المنتخبات الإفريقية بتواجده في المركز الـ 21 عالميًا، وبعده تونس في الـ 28، ثم الجزائر في الـ 30، ثم المغرب صاحب المركز الـ 32، وقبل مصر مباشرًة، منتخب نيجيريا الذي تراجع للمركز الـ 34، في جدول التصنيف العالمي خلال شهر أغسطس.