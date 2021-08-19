/646108/الداخلية-توجه-قافلة-طبية-لسجن-النساء-بالقناطر

قام قطاع الحماية المجتمعية، اليوم الخميس، بتوجيه قافلة طبية ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية إلى سجن النساء بالقناطر، لتقديم الرعاية الطبية للنزيلات.

حيث تم توقيع الكشف الطبى على عدد منهن ، وصرف الأدوية اللازمة لهن.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القافلة الطبية ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية إلى سجن النساء بالقناطر.

وتوالى وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، جهودها فى توجيه القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على جميع المحافظات، ومتابعة حالتهم الصحية حرصاً من الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .

وفى سياق أخر نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية، اليوم السبت، صحة ما تم تداوله ببعض القنوات الفضائية التابعة للعناصر الإرهابية، حول تعرض أى من قيادات الجماعة الإرهابية المحكومة عليهم لإية أزمات صحية أو انتهاكات داخل السجون، مؤكداً أن ما تم تناوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملة وتفصيلاً.

ويأتى فى إطار المساعى الدائمة للأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية لإثارة البلبلة ونشر الأكاذيب والشائعات، مشدداً على أن قطاع الحماية المجتمعية يقدم كافة أوجه الرعاية الصحية للنزلاء .

تنقلات ضباط الشرطة

كشف مصدر أمني بوزارة الداخلية، الملامح المبدئية لحركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2021، ويترقبها كافة ضباط قطاعات وإدارات ومديريات أمن وزارة الداخلية، ومن المقرر إصدارها خلال ساعات القادمة .

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل الملامح المبدئية لحركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2021