تزامنا مع حركة طالبان.. أعمال فنية ناقشت التنظيم الإرهابي وكيفية تجنيد الإرهابيين..أخرهم مسلسل «القاهرة كابول»

/646105/تزامنا-مع-حركة-طالبان-أعمال-فنية-ناقشت-التنظيم-الإرهابي-وكيفية-تجنيد-الإرهابيينأخرهم-مسلسل-القاهرة-كابول

تصدرت «حركة طالبان» في الأيام القليلة الماضية مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة وأصبح الجميع يسائل من أين أتت تلك الجماعة وكيف تكونت، وكيف استطاعت في صمت أن تحيط بدولة أفعانستان بهذه السرعة بعد سيطرتها على العاصمة كابول، والحقيقة أن عدد من الأعمال الفنية سلطت الضوء على هذه القضية منذ فترة، واستطاعت أن تكشف كيف يتم التنظيم الإرهابي وكيف يتكون، كان أخر هذه الأعمال مسلسل «القاهرة كابول» الذي عرض في الماراثون الرمضاني 2021 وكأنه كان يتنبأ بما سيحدث الأن في كابول.

دوت الخليج يرصد أبرز الأعمال الفنية التي تناولت كيفية التكوين الإرهابي

مسلسل القاهرة كابول يرصد كيفية تنظيم قاعدة إرهابية

استطاع مسلسل «القاهرة كابول» أن يرصد كيفية تجنيد العناصر الإرهابية من خلال شخصية الإرهابي "رمزى" الذي جسده الفنان طارق لطفى، والذي يسعى لتكوين تنظيم إرهابي جديد خاص به، ويحلم بأن يكون الخليفة الذى يحكم العالم من البيت الأبيض، ومكة مقراً للعرش، بينما تتحول مصر وسوريا والعراق إلى ولايات تابعة، وظهر خلالها الشيخ رمزي (طارق لطفي) بلحيته وعمامته وجسده النحيل، والمظهر الذى تشابه إلى حد كبير بينه وبين الإرهابي المعروف أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة السابق.

ويتناول المسلسل بشكل عام صورة الإرهاب ومخططاتهم من خلال سرد قصة إرهابي يتصدى له ضابط شرطة في وجود تغطية إعلامية شامله للأحداث، منذ بداية محاولته في تأسيس الجماعة الإرهابية إلى أن تم القبض عليه ثم قيام ثورة 25 يناير وتنحي الرئيس الراحل حسني مبارك ثم هروب جميع من كانوا في السجن بتهمة الإرهاب والتطرف.

مسلسل الجماعة 2 يرصد مراحل تكوين جماعة الإخوان الإرهابية

وتحدث مسلسل «الجماعة 2» عن نشئة حركة جماعة الاخوان المسلمين في مصر،ورصد من الكاتب ثلاث مراحل لثلاثة عهود مختلفة لجماعة الإخوان المسلمين وهم "الإخوان والملك"، و"الإخوان وجمال عبد الناصر"، و"الإخوان والسادات"، وتم عرضه في عام 2016، وذلك بقيادة أحد الأشخاص الذي يدعى حسن البنا ويجسده الفنان إياد نصار.

ويتناول الجزء الأول من المسلسل حياة حسن البنا "إياد نصار" منذ الصغر مرورًا بعمله في التدريس في القاهرة وتأسيسه لجماعة اﻹخوان المسلمين، والصراعات التي خاضها البنا مع القوى السياسية التي كانت مسيطرة على الشارع في هذه الحقبة، كما يتناول المسلسل التأثيرات السلبية التي تركها فكر جماعة اﻹخوان على الحياة في مصر سواء على الصعيد السياسي أو الاجتماعي.

مسلسل «باب الخلق» يناقش تنظيم الجماعات الإرهابية

ويناقش مسلسل «باب الخلق» جانب عام حول تجنيد البعض فى التنظيم الإرهابي، من خلال شخصية محفوظ زلطة الذى يسافر من أحل الحصول فرصة عمل، ليجد نفسه يعمل مدرسا للغة للعربية فى أحد معسكرات تدريب الجاهديين التابعة لتنظيم القاعدة فى أفغانستان، ويظهر التناول الدرامي أزمة العائدين من أفغانستان من خلال استعداد الجهات الأمنية لاستقبال المجاهد أبو عبدالله، ويمدهم رمزي بالعديد من المعلومات حوله، ويصل أبو عبدالله داخل صندوق بالمطار، فى أحداث الحلقة الأولى من المسلسل.