/646101/بـ-680-ألف-جنيه-يوميا-ليفربول-يغري-محمد-صلاح-بالراتب-الأعلى-في-تاريخ-الريدز

قالت صحيفة "أتلتيك" الإنجليزية، أن المفاوضات بين إداراة فريق ليفربول الإنجليزي، ومحمد صلاح، ما زالت قائمة حتى الان، حيث ترغب إدارة الريدز في تمديد عقد الفرعون المصري.

ويستعرض دوت الخليج تفاصيل عقد محمد صلاح مع ليفربول:

تريد إداراة فريق ليفربول تمديد تعاقد صلاح لموسمين إضافيين، ليبقى بقميص النادي حتى صيف 2025، مقابل حصوله على أعلى راتب في تاريخ النادي.

وذكرت الصحيفة أن الدولي المصري سيتقاضى في تعاقده الجديد راتبا أسبوعيا قيمته 240 ألف إسترليني، وبالتالي:

أي ما تعادل 688 ألف جنية مصري يوميا.

ويعادل 5 مليون و 160 ألف جنيه مصري أسبوعيا.

ويعادل 20 مليون و 640 ألف جنيه مصري شهريا.

وأضافت الصحيفة أن التعاقد الجديد يعني أن صلاح سيبقى في ليفربول حتى بلوغه 33 عاما، لتمتد مسيرته مع النادي الإنجليزي 8 سنوات حيث انتقل إليه قادما من روما الإيطالي في صيف 2017.

تاريخ محمد صلاح مع ليفربول

وسجل "مو" 126 هدفًا وسجل 49 تمريرة حاسمة في 204 مباراة بقميص ليفربول، وحصل على العديد من الجوائز الفردية بفضل مساهمته في تتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي 2019 والدوري الإنجليزي، وكذلك كأس العالم للأندية.

وأكد الصحفي الإنجليزي "جيمس بيرس" الذي يعمل في صحيفة "ذا أتلتيك" الموثوقة والمهتم بأخبار الريدز، أن الاتفاق تم على تجديد عقد صلاح لمدة 4 سنوات مقبلة تربطه حتى عام 2025.

ليفربول

وأعلن ليفربول مؤخراً تجديد عقود كلًا من فيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد وأليسون وفابينيو، من أجل الحفاظ على العناصر الأساسية واستقرار الفريق.

وأضافت الصحيفة أن ليفربول يرغب في الإبقاء على صلاح، كما يرحب اللاعب بالتجديد، لكن لا يوجد اتفاق حتى الآن.

ومع ذلك، فلا يوجد قلق داخل ليفربول بشأن تجديد عقد صلاح، وسيتم التوصل لاتفاق قريبًا بشأن الراتب الذي يليق بما يقدمه اللاعب.

مدرب غانا: محمد صلاح أفضل لاعب في البريميرليج

أوضح تشارلز أوكونور، عبر تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، قبل ساعات من قرعة أمم إفريقيا، أن كل 5 أعوام تحدث مرحلة إنتقالية، تعد بمثابة مرحلة التغيير.

وكشف مدرب غانا، أن منتخب الكاميرون، يمتلك الوقت الكافي للاستعداد لتنظيم البطولة، وذلك بعد تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد تشارلز أوكونو ان الجماهير الكاميرونية تعشق كرة القدم.

وتابع:" الكرة المصرية دائماً قوية وعلى القمة ولديها نجوم كبار على مر التاريخ وتملك نجماً كبيراً بقيمة محمد صلاح قائد فريق ليفربول الإنجليزي".

وأضاف: "أتابع صلاح وما يقدمه من مستوى رائع مع ليفربول، وكيف وصل ليكون النجم الأول في الدوري الإنجليزي”.

واستكمل: “على قارة إفريقيا كلها ان تفتخر بانتماء شخص رائع مثل محمد صلاح لها، فهو يرفع علم القارة بأكملها”.

وزاد: “محمد صلاح وساديو ماني ثنائي ليفربول من أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي، وهم فخر للقارة السمراء جميعا”.

وأتم: “اللعب في أوروبا وامتلاك نجوم لامعة أمر مميز لأي منتخب، وبالرغم من ذلك فإنه لا يعطي الأفضلية على أرض الواقع”.