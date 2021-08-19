/646100/بيجذبهم-بالحيوانات-القبض-على-متحرش-الأطفال-بالزاوية-الحمراء

نجح ضباط مباحث قسم شرطة الزواية الحمرا ، اليوم الخميس، في إلقاء القبض على شاب في العقد الثالث من العمر تحرش بعدد من الأطفال في منطقة الزاوية الحمراء.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على متحرش الاطفال في الزواية الحمرا بالقاهرة

تاجر الطيور

وقد حرر عدد من أهالي الأطفال محضر بقسم شرطة الزاوية الحمراء يفيد بتحرش شاب يدعي «م٠ر» تاجر طيور وحيوانات اليفة ولديه محل بدائرة الزاوية الحمراء، ويقوم بإستقطاب الأطفال الي مكانه لاطعام الكلاب ومشاهدة الحيوانات وتم تكرار تلك الافعال اكثر من مرة مع اكثر من طفل.

جذب الأطفال

وبشهادة احد الأهالي كان يجلس دائما مع أطفال الشارع جيرانه ويقول للأطفال انه صاحب قوة خارقة وابهارهم بحركات بهلونية مع الحيوانات، ومن ثم يستدرجهم ويتحرش بهم.

وكشفت اقوال الشهود عن مجموعة من المجني عليهم من الأطفال حتي الان وصل الى 8 غير الذين رفضو ان يقومو بالكشف عن هويتهم خوفا من الاحراج، او التشهير بهم

تم عمل محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات، وقررت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات .