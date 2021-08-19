/646099/غرق-قرية-ربع-شنديد-بالبحيرة-بمياه-الصرف-الصحي-تعرف-على-السبب-صور

اشتكى أهالي قريه ربع شنديد التابعة لمركز ومدينة ايتاى البارود ، بمحافظة البحيرة ، من غمر المياه التي فاضت بسبب انسداد مواسير معديات الصرف الخاص بالارض الزراعية بمصرف الصرف بالقرية بطول 40 بحوض 12 بناحيه ربع شنديد.

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وقال محمود عوف أحد اهالي القرية أن سبب إرتفاع منسوب المياه هو قيام بعض الاهالي بتركيب مواسير صرف بدون تصريح من الإصلاح الزراعي ومخالفة للمواصفات الفنيه علي ترعه تخدم اكثر من 300 فدان، وذلك بطول 40 بحوض 12بناحيه ربع شنديد.

غرق قرية ربع شنديد بالبحيرة.. تعرف على السبب (صور)

وأضاف عوف أننا قمنا بتحرر محضر من جمعيه الاصلاح الزراعي بقريه ربع شنديد وذلك لتطبيق قانون 12 لسنه 1984 للري والصرف ومعاقبة المخالفين ولكن دون جدوى.

وطالب أهالي قرية ربع شنديد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والمهندس محمد الزواوى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونيه ضد المخالف وازاله اسباب المخالفه الواقعه من المخالف حفاظا علي ارواح المواطنين بالقرية.

على جانب أخر قال هاني الرفاعي أحد أهالي قرية القهوقية، ان مصرف الصرف يتوسط المنازل ويعد بؤرة تلوث ومستنقعا يحتضن الأمراض والأوبئة، و الثعابين والافاعي، و الفئران، حيث اصبح مقلب لتجميع الحيوانات النافقة والقمامة وفضالات المنازل، الأمر الذي نتج عنه انبعاث روائح كريهة، فضلا عن تكاثر الحشرات والبعوض والتي بدأت تهاجم المنازل الواقعة بجانبي المصرف.

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وأضاف محمد علي أحد أهالي قرية القهوقية اننا تقدمنا بالعديد من الشكاوى الي مجلس القرية ولكن لم يتم تنفيذ شي علي أرض الواقع، مضيفا ان هذا المصرف لا يوجد له اهمية لتواجدة،سوا جلب الأمراض إلي الاهالي، وكثرة البعوض والحشرات الضارة، داخل المنازل.

وطالب أهالي القرية المهندس عادل عباسي رئيس مجلس ومدينة الرحمانية، بسرعة ردم هذا المصرف أو تغطيته، حفاظًا على سلامة المواطنين بالقرية من انتشار الأمراض والثعابين داخل المنازل، بسبب هذا المصرف.