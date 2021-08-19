/646098/المغرب-والجزائر-على-القائمة-الحمراء-لوباء-كورونا-إثر-إدراج-فرنسا-لهما

أدرجت فرنسا المغرب والجزائر على القائمة الحمراء لوباء كورونا، وبات ينبغي على الوافدين غير الملقحين من المغرب والجزائر إلى فرنسا تقديم مبرر ملح للسفر وفحص سلبي النتيجة وعزل أنفسهم مدة عشرة أيام بعد صولهم إثر إدراج البلدين على القائمة الحمراء لوباء كوفيد-19

مرسوم صادر

ونشر المرسوم الصادر عن وزارة التضامن والصحة والمتضمن القواعد لهذين البلدين اللذين لديهما روابط وثيقة مع فرنسا، في الجريدة الرسمية الخميس على أن تدخل حيز التنفيذ السبت.

وتقديم مبرر ملح للسفر يجب أن يكون مدعوما بدليل فيما يجب أن يكون الفحص السلبي النتيجة أجري ضمن الثماني والأربعين ساعة قبل الوصول إلى فرنسا.

تقديم دليل

وينبغي على الملقحين تقديم دليل على أنهم تلقوا اللقاح.

وتسجل في المغرب فورة وبائية دفعت السلطات إلى توسيع حظر التجول الليلي وفرض قيود على بعض التنقلات في حين تشهد الجزائر أيضا موجة جديدة من الإصابات.

تصنيف فرنسا

وتصنف فرنسا الدول في ثلاث فئات بحسب خطورة الوضع الصحي فارضة تدابير متفاوتة الصرامة على الوافدين منها.

وتضم الفئة الحمراء الدول التي يكون فيها المرض منتشرا على نطاق واسع.