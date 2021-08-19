/646095/كم-المبالغ-التي-ستعود-على-الأندية-السعودية-من-البث-التلفزيوني-لدوري-المحترفين

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الخميس، أن أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم، ستحصل على 70 مليون ريال كعوائد مالية جراء منح حقوق النقل التلفزيوني لبث مبارياته إلى شركة الرياضة السعودية.

يرصد تحيا مصر التفاصيل:

وذكرت صحيفة "الاقتصادية" السعودية في تقرير لها أنه "تم إبلاغ إدارات الأندية بأن العوائد المالية ستوزع بينها، وفقا للنسب المعتمدة حسب لائحة النظام الأساسي لرابطة دوري المحترفين".

فيما تلقت تلك الأندية وعدا بأن المبلغ سيتصاعد في الموسم المقبل تدريجيا، وفقا لعائدات تشفير مباريات دوري المحترفين التي أعلن عنها مسبقا.

وسيحصل 16 ناديا على 40% بالتساوي، و40% بحسب مركز الفريق في ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعد نهاية الموسم الحالي، و10% في حال الحصول على الرخصة الآسيوية، و10% في حال تنفيذ برامج تطويرية للفئات السنية لكرة القدم في النادي.

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين أعلنت في السابع من تموز/يوليو الماضي وبشكل رسمي منح شركة الرياضة السعودية الحقوق الفضائية والرقمية لمسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم 2021-2022، ولمدة موسم واحد.

فيما أعلن اتحاد كرة القدم السعودي منح الشركة الحقوق الفضائية والرقمية لمسابقتي كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي. وأكدت رابطة دوري المحترفين السعودي بالتعاون مع اتحاد الكرة أنه تقرر طرح كراسة النقل التلفزيوني خلال الفترة المقبلة لجميع المسابقات، بداية من موسم 2022-2023، أمام القنوات الفضائية، ضمن جهودهم في تطوير جوانب النقل التلفزيوني للمسابقات.

القنوات الناقلة

وتعد قنوات "اس.اس.سي"، باقة رياضية جديدة في السعودية، وتحتوي على شراكة بين القنوات الرياضية السعودية ومجموعة قنوات أم بي سي، بدأت بالفعل في بث الجولات الأولى من مسابقة الدوري السعودي، ولكن عبر قمر "عرب سات" فقط، إذ يمكن مشاهدتها أيضا عبر منصة "شاهد" على الأجهزة المحمولة.

يغيب أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي، عن فريقه في مواجهة الرجاء المغربي في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، والمقررة يوم السبت المقبل، على ملعب مولاي عبدالله بمدينة الرباط.

ويغيب حجازي عن النهائي العربي المرتقب، بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بعد أن حصل على بطاقة صفراء في مباراة ذهاب نصف نهائي البطولة أمام الشباب السعودي، قبل أن يحصل على إنذار آخر في الإياب.

وبالرغم من غياب حجازي، العائد من المشاركة مع المنتخب الأولمبي في دورة طوكيو 2020، إلا أنه رافق بعثة فريقه، التي غادرت ظهر اليوم جدة في طريقها إلى مدينة الرباط.

وحصل المدافع المصري على أعلى تقييم في مباراة فريقه أمام الرائد، والتي انهاها الاتحاد لصالحه بثلاثية نظيفة ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي. وساهم حجازي في ثلاثية فريقه بتسجيل الهدف الثاني، ليحرز أول هدف له على ملعب الجوهرة المشعة، حيث كانت مباراة الرائد الظهور الأول للمدافع الاتحادي على هذا الملعب منذ انضمامه للاتحاد.

حقق فريق الاتحاد السعودي فوز قوي على فريق الرائد، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في لقاء الأسبوع الثاني في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، بمدينة جدة.