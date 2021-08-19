مؤشرات تنسيق العلاج الطبيعي 2021 في مصر ورابط تسجيل الرغبات

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محمد سياف - ابو ظبي - زاد البحث على تنسيق العلاج الطبيعي 2021، عقب المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، والذي أسفر عن اعلان نتائج الثانوية العامة لهذا العام، والتي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في اعداد الطلاب الذين لم يتحصلوا على اكثر من 90%. وعلى ذلك فقد صرح خالد عبدالغفار ضمن فاعليات المؤتمر، بأنه من المتوقع هبوط معدل الحد الأدنى للقبول بكليات القمة هذا من 7% إلي 10%, وذلك مقارنة بالعام الماضي 2021.

مؤشرات تنسيق العلاج الطبيعي 2021

في البداية وجبت الإشارة إلي أنه تضم مصر 6 كليات حكومية من العلاج الطبيعي، ويكون منها واحدة سيتم بدء الدراسة بها مع بداية العام القادم. كما تعد كليات العلاج الطبيعي من أقوي الفرص المتاحة إلي الطالبات والطلبة الذين لم يستطيعوا الالتحاق بتنسيق كلية الطب, أو تنسيق تنسيق كلية الصيدلة، وغيرها من كليات القمة.

وجاء تنسيق العلاج الطبيعي العام الماضي 2021 على نحو 401,5 درجة، بنسبة 97,9%, كما وحدت وزارة التعليم العالي هذا التنسيق في جميع الكليات في مصر حينها. وعليه ووفقاً لتصريح وزير التعليم العالي المشار إليه في الفقرة الأولي اعلاه، فانه من المتوقع أنه يكون تنسيق العلاج الطبيعي 2021- 2022, ما بين 86,9% إلي 89,9%, اي بمعدل درجات من 356 إلي 368.

مواعيد ورابط تسجيل الرغبات

أعلن عبدالغفار عن مواعيد انطلاق تنسيق الجامعات 2021 المرحلة الأولى، ليكون تسجيل الرغبات بداية من 21 اغسطس الجاري الموافق يوم السبت، وذلك حتي 25 من نفس الشهر، وتكون ظهور النتائج 28 اغسطس 2021.

ودشنت وزارة التربية والتعليم موقع إليكتروني لتنسيق الثانوية العامة الحد الأدنى للقبول بالجامعات المرحلة الأولى 2021, والذي يتضمن رغبة تنسيق العلاج الطبيعي 2021 المرحلة الأولى، وعليه فيمكنك دخول رابط موقع تنسيق 2021 وملئ استمارة الرغبات في الاوقات المحددة.

كليات العلاج الطبيعي في مصر

وجبت الإشارة إلي إلي كليات العلاج الطبيعي في مصر، والتي تم ادراجها في تنسيق العلاج الطبيعي 2021, والتي تتمثل في:

كلية العلاج الطبيعي جامعة جنوب الوادي.

جامعة بني سويف.

كلية العلاج الطبيعي جامعة بنها.

كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة.

جامعة كفر الشيخ.

جامعة السويس.

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