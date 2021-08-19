صور.. وزير القوى العاملة يتابع قافلة صناع الخير الطبية فى العلمين الجديدة

وتستهدف القافلة، وفقا لبيان صحفى، توقيع الكشف الطبى على العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية الإنشائية الكبرى بالعلمين الجديدة تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء.
وأكد وزير القوى العاملة، أن دعم الوزارة للعمالة غير المنتظمة متواصل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وأن الوزارة سعت إلى مد جسور التواصل مع منظمات المجتمع المدنى الجادة لتقديم خدمات نوعية لشرائح العمالة غير المنتظمة فضلاً عما تقدمه الوزارة من دعم لهذه الشرائح.
وأشار سعفان، إلى أن قافلة تأتى ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين صناع الخير ووزارة القوى العاملة لدعم العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية الكبرى وقد سبق القافلة فى هذه الإطار تنظيم سلسلة قوافل بالعاصمة الإدارية الجديدة وبجبل الجلالة والعلمين الجديدة، قدمت خدمات توقيع الكشف الطبى فى مجال العيون وصرف الأدوية وعمل النظارات الطبية وإجراء العمليات الجراحية المختلفة بالمجان تماماً.
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