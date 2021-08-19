جدة - نرمين السيد - تقدم النائب حازم إمام عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء و الدكتور وزير الشباب والرياضة، بشأن نتائج البعثة المصرية فى أولمبياد طوكيو 2021.





وقال إمام فى طلب الإحاطة، شاركت مصر فى أولمبياد طوكيو 2021، بـ 134 لاعبا ولاعبة بواقع 86 رياضيا و48 رياضية. وانتهت الأولمبياد بحصول مصر على 6 ميداليات فى أربع ألعاب وهى: التايكوندو، الكاراتيه، المصارعة الرومانية والخماسى الحديث، مع الإخفاق فى باقى الألعاب الأخرى. وأضاف النائب حازم إمام، فى ظل تلك النتائج أتقدم بطلب إحاطة لاستبيان أسبابها والوقوف على ماتم بها من إجراءات واستعدادات ونفقات مالية. وطالب إمام، بإدراج طلب الإحاطة للمناقشة بالجلسة العامة بحضور الوزراء والمسؤولين المختصين، وقال عضو مجلس النواب، إن الهدف من طلب الإحاطة، الوقوف على أسباب الإخفاق لعلاجها وكذلك دراسة أسباب الفوز فى بعض الألعاب لتعظيمها والاستفادة منها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحرك برلمانى لـ حازم إمام حول نتائج أولمبياد طوكيو 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.