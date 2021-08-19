جدة - نرمين السيد - شن جهاز حدائق أكتوبر، اليوم الخميس، حملة جديدة لإزالة المخالفات الخاصة بتغيير النشاط بمنطقة أبناء الجيزة، بجانب إعادة الشيء إلى أصله على نفقة المخالف وغلق النشاط المخالف تمامًا.





وقال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، إن الحملة تم تنفيذها تحت إشراف المهندس محمد عبدالله، نائب رئيس الجهاز للتنمية وبمشاركة إدارات التنمية والأحياء والأمن بالجهاز، وذلك استكمالاً لما بدأه جهاز المدينة الفترة الماضية من إزالة لجميع المخالفات والظواهر العشوائية. وأكد أنه لن يتم السماح بتنفيذ أى مخالفات وخاصة التعدى على أملاك الدولة والطرق العامة ومخالفات تغيير النشاط، مضيفًا أنه سيتم التعامل مع جميع المخالفات بكل حزم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتكثيف الحملات ليل نهار للحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حملة لإزالة مخالفات منطقة أبناء الجيزة فى حدائق أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.