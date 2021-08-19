صور.. محافظ القليوبية يشهد تشغيل 34 أتوبيسا مكيفا جديدا للنقل الجماعى

جدة - نرمين السيد - شهد محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، بدء تشغيل 34 أتوبيسا "مينى باص" مكيفا لنقل الركاب بمختلف مدن وأحياء المحافظة، وذلك بناء على توقيع بروتوكول تعاون ثنائى بين المحافظة وجهاز النقل البرى الداخلى والخارجى، بحضور نائبى المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد ورؤساء المدن ورؤساء شركات النقل الجماعى.





وقال الهجان فى بيان اليوم الخميس، إن الأتوبيسات الجديدة ستخدم خطوط "بنها/ شبين القناطر، وبنها/ الخانكة، وبنها/ العبور، والخانكة/ جامعة الأزهر، وشبين القناطر/ كلية الزراعة مرورا بالمناطق والقرى التى تقع فى نطاق هذه الخطوط بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأكد محافظ القليوبية، أنه سيتم عمل خطوط أخرى قريبا، تكون بدايتها من بنها، طوخ، القناطر الخيرية إلى محافظات "الإسكندرية، بورسعيد، الساحل الشمالى، العين السخنة، الغردقة، شرم الشيخ ومرسى مطروح"، بهدف تقديم خدمات مناسبة ومتطورة للمواطنين.

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