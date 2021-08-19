حرارة ورطوبة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد بالدرجات

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس الغد الجمعة، حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون معتدل الحرارة رطبا ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.





وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، هناك شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات مُتقطعة، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 36 26

الإسكندرية 32 25

وادى النطرون 34 25

طنطا 34 25

شبين الكوم 35 26

دمنهور 34 26

بلطيم 32 25

مطروح 31 25

السلوم 32 24

سيوة 34 22

بورسعيد 33 25

دمياط 32 25

الزقازيق 35 26

المنصورة 35 25

الاسماعيلية 36 24

السويس 35 24

العريش 32 25

رفح 31 24

رأس سدر 36 24

نخل 34 19

نويبع 37 28

طابا 35 25

كاترين 32 16

الطور 34 27

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 38 27

مرسى علم 37 27

الفيوم 36 26

بنى سويف 36 24

المنيا 37 23

أسيوط 37 23

سوهاج 38 24

قنا 39 26

الأقصر 40 26

أسوان 40 27

ادفو 41 27

أبوسمبل 40 26

الوادى الجديد 40 26

شلاتين 37 27

ابو رماد 36 28

حلايب 35 28

رأس حدربة 34 29

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