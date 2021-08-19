اليابان تمنح مصريا وسام الكنز المقدس لتفانيه طوال فترة عمله بسفارتنا بجنيف

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جاء ذلك خلال احتفالية نظمتها سفارة اليابان بالمدينة السويسرية جنيف.
وأشاد السفير اليابانى بالدور الذى قام به المهندس بيبرس طوال فترة 37 عاما عمله بالسفارة، كان فيها قدوة ومثالا يحتذى به.
ووجه المهندس محمد بيبرس كلمة شكر لإمبراطور اليابان وسفيرها إيشيرو أوجاساراوا رئيس البعثة على هذا التكريم المشرف الذى كان له عظيم الأثر فى نفسه، وامتد الشكر لكل السيدات والحضور.
حضر حفل التكريم المميز كل أفراد عائلة المهندس محمد بيبرس وعدد من الدبلوماسيين اليابانيين، ولفيف من أبناء الجالية المصرية فى جنيف منهم رئيس جمعية المصريين فى سويسرا محمود عبد النبى فضل، وأعضاء من الجمعية والجالية المصرية هم: فريد موسى، وجمال حماد، ونور نعمة الله، ومحمد شعبان، وأسامه صبرى، وسيد محى، وجمعة زيدان، ومرسى الشيخ.
وفى ختام الحفل، قدم أبناء الجالية المصرية فى جنيف إلى المهندس محمد بيبرس، وأفراد عائلته خالص وأرق التهانى بهذه المناسبة السعيدة التى هى فخر لكل المصريين.
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