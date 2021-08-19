دمياط: النزول بالحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات التعليمية إلى 200 درجة

جدة - نرمين السيد - وافقت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، على النزول بالحد الأدنى للقبول بالفصول المسائية للخدمات التعليمية بالمدارس الحكومية من مجموع 210 درجات إلى 200 درجة للعام الدراسى 2021-2022.





وأوضحت المحافظ، فى بيان اليوم الخميس، أن ذلك القرار جاء تحقيقاً لرغبات أولياء الأمور بإلحاق أبنائهم بمدارس التعليم الثانوى العام الحكومية لمن لم يُمكنه مجموعه من الالتحاق بمدارس المرحلة الثانوية، ونظراً لوجود أماكن شاغرة بالصف الأول الثانوى ببعض مدارس المرحلة الثانوية التى بها فصول مسائية للخدمات التعليمية. من جانبه، قال مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة عادل عثمان، إنه سيتم ترتيب مجموع الطلاب المتقدمين ترتيبًا تنازليًا، مع مراعاة البعد الأُسرى والاجتماعى، وتيسيراً على أولياء الأمور.

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