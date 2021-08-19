صور.. اتحاد شباب الجمهورية الجديدة يدعو للتبرع بـ بلازما الدم

جدة - نرمين السيد - دعا اتحاد شباب الجمهورية الجديدة شباب مصر للمشاركة فى المشروع القومى لتصنيع مشتقات البلازما عن طريق التبرع بالدم، وذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما.





ويتم استقبال المتبرعين بـ6 مراكز لتجميع البلازما موزعة على 5 محافظات على مستوى الجمهورية، والتى انطلق بها المشروع، كما أنه من المقرر الانتهاء من تجهيز 20 مركزا آخر خلال العام الجارى.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن هذا المشروع كان حلما يراوده منذ أن كان وزيرا للدفاع وبدأ يتحقق على أرض الواقع، وسيكون له آثارا طبية مميزة على الدولة المصرية.



وبلازما الدم أحد مكونات الدم، وهى مادة سائلة شفافة تميل إلى الاصفرار، وتشكل بلازما الدم حوالى 55% من إجمالى حجم الدم فى جسم الإنسان، وتلعب بلازما الدم دورا هاما فى انتقال الماء والأملاح والمواد الغذائية مثل السكريات والفيتامينات والهرومونات وغيرها.

وتساعد بلازما الدم فى الشفاء من الامراض المزمنة والمميتة، والشروط الواجب توافرها للتبرع بالبلازما أن يكون المتبرع فوق سن الـ18 عاما، ويتمتع بصحة جيدة، ولم يتبرع بالدم خلال الـ3 أشهر الماضية.

ويتم الحصول على عينة تتراوح بين 250 إلى 750 مل من البلازما، حسب الحالة الصحية للمتبرع.



وأكد الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى باسم الوزارة، على مأمونية عملية التبرع بالبلازما بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة المتبرعين، موضحا أنه يتم سحب كمية من الدم من خلال جهاز يعمل على استخلاص البلازما وإعادة كرات الدم الحمراء إلى جسم المتبرع مرة أخرى أتوماتيكيا عن طريق مجموعة من الأنابيب ذات الاستعمال الواحد، مع تطبيق كل الإجراءات الوقائية المتصلة بفيروس كورونا بمراكز تجميع البلازما، وفقا لبروتوكولات مكافحة العدوى.



وتم تحديد مراكز التبرع التابعة لوزارة الصحة، بالمحافظات، ففى محافظة القاهرة "المركز الاقليمى بالعباسية 5أ شارع السكة البيضاء أمام مصلحة الجوازات والهجرة بالعباسية"، والمركز الاقليمى بدار السلام 987 شارع كورنيش النيل بجوار مستشفى أورام دار السلام بجوار كوبرى الملك الصالح، وبمحافظة الجيزة بالمركز القومى 51 شارع وزارة الزراعة بالعجوزة بالجيزة، وبالإسكندرية بالمركز الإقليمى بالإسكندرية بميدان عبد القادر أبو عقاده داخل مرفق إسعاف إسكندرية أمام الاستاد، وبمحافظة الغربية بالمركز الإقليمى بالغربية شارع حافظ وهبى خلف البنية التعليمية أمام مصنع الكاوتش وبمحافظة المنيا بالمركز الاقليمى بالمنيا بكورنيش النيل بجوار مركز أورام المنيا.