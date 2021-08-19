/646089/ننشرأول-صورة-المتهم-بقتل-جاره-ضحية-الدفاع-عن-والدته-في-إمبابة

جريمة بشعة شهدتها منطقة إمبابة جريمة، خلال الساعات الأخيرة، عندما أقدم بلطجي على قتل الشاب يدعى فرج ضحية إمبابة، بعد دفاعه عن والدته، الذي تعرضت لبعض الإهانات من المتهم، ليتدخل الشاب لمنعه من إهانه والدته، ليتلقى طعنة في القلب أودت بحياته داخل شوارع إمبابة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالة تفاصيل جريمة إمبابة بسبب لمبه وحصل «دوت الخليج»صورة المتهم «أحمد رحب» بقتل الضحية منطقة إمبابة الشاب «فرج سراج» صاحب لــ 33عاما، بعدما أقدم المجني عليه على الدفاع عن والدته حيث تعدى عليه المتهم وطعنه في قلبه طعنة أودت بحياته في الحال. تفاصيل الجريمة ترجع تفاصيل الجريمة عندما ورود بلاغ إلى رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة المقدم مؤمن فرج، من إحدى المستشفيات استقباله جثة شاب يدعى «فرج سراج» يبلغ من العمر 33 سنة، مقيم بدائرة مركز إمبابة، انتقل على الفور انتقل رجال المباحث مكان المستشفى، وجد الشاب بطعنة نافذة في القلب أودي بحياته. وتم تحرير محضر بالازم واخطرت النيابة لتتولي التحقيقات.

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