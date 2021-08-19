وزير التنمية المحلية يعلن تسليم المحطة الوسيطة الثابتة بالإبراهيمية بمحافظة الشرقية

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تستقبل 1000 طن مخلفات يوميا وبتكلفة 31 مليون جنيه

تلقي اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، تقريراً من الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة بالوزارة حول تسليم المحطة الوسيطة الثابتة بالإبراهيمية اليوم الخميس لمحافظة الشرقية في احتفالية كبري بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ونواب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية ووفد من وزارة التنمية المحلية وأعضاء مجلس النواب والشيوخ بالمحافظة ، و تأتي المحطة في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية و البيئة و التخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.

المحطة الوسيطة بالابراهيمية وقال اللواء محمود شعراوى ، أن الوزارة مستمرة في متابعة كافة مشروعات البنية التحتية للمنظومة الجديدة للمخلفات ودخولها الخدمة حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس في مستوى نظافة الشوارع فى أسرع وقت ممكن . المخلفات وأوضح التقرير الذى تم عرضه على الوزير أن المحطة الوسيطة الثابتة بمدينة الإبراهيمية تبلغ المساحة الكلية لها 5375م2 وتتضمن رصيف تفريغ بمساحة (847م2) ومتصل بمطلع ( رامب دخول وخروج) من الخرسانة المسلحة ، وأشار التقرير إلى أن المحطة مجهزه بميزان بسكول ورصيف استقبال وخرانات حريق، بالإضافة إلى نقاط إستقبال المفروازت أو المخلفات الإلكترونية، وكذلك منطقة تفتيش الشاحنات و مكان خدمات للعاملين ومناطق سير للمشاة معزولة عن مسارات المعدات والسيارات، كما أن المحطة بها مصدر مياه دائم لزوم غسيل ونظافة المعدات التى تعمل داخل الموقع و مكان لتخزين الحاويات، بالإضافة إلى ورشة/ مكان إصلاح للقيام بإجراءات الصيانة والفحص الدوري للمعدات المستخدمة بالموقع. وأضاف التقرير أنه يوجد بالمحطة عدد 6 سيارة راس جرار مزودة بنصف مقطورة قلاب خلفي سعة 40 م3 ولودر ومولد كهرباء بالإضافة إلى محطة غسيل السيارات وتتسع المحطة لاستقبال ما يقرب من 1000 طن يوميا ، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمحطة 31 مليون جنيه.

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