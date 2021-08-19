/646085/تفاصيل-لقاء-نائب-دكرنس-مع-وزير-النقل-لحل-أزمة-محطة-السكة-الحديد

التقى النائب وليد فرعون، عضو مجلس النواب عن دائرة دكرنس وبني عبيد وشربين بمحافظة المنصورة، الفريق كامل الوزير، وزير النقل، لمناقشة إدراج محطة دكرنس ضمن خطة تطوير محطات السكة الحديد.

تفاصيل لقاء نائب دكرنس مع وزير النقل لحل أزمة محطة السكة الحديد

وأكد النائب وليد فرعون، أن أكثر من ٢٠٠ ألف نسمة من أبناء مركز ومدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية يعانون من تهالك محطة السكة الحديد لأكثر من ٣٥ عاما والتي تخدم المواطنين بالمدينة والقرى والمراكز المحيطة بها.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن محطة السكة الحديد بمركز ومدينة دكرنس تم إنشائها منذ عام ١٩٨٦، ومنذ إنشائها حتى الآن لم يتم عمل صيانة للمبنى نهائيا، علما بأنها هي المحطه الرئيسيه لمدينه دكرنس.

وأشار النائب إلى أن المحطة أصبحت غير آدامية وتعاني من مياه الصرف وتهالك البنية التحتية، فضلا عن الإهمال والتكسير التي تعاني منها المحطة.

وأوضح وليد فرعون، أن أهالي دكرنس تقدموا بالعديد من الشكاوى والاستغاثات بسبب تكسير الرصيف وطفح الصرف الصحي وانبعاث روائح كريهة تتسبب في نفور المواطنين من الاقبال علي استخدام القطار كوسيلة انتقال.

ولفت النائب إلى أن الأهالي طالبوا كذلك بدعم الخدمات المقدمة للركاب من خطوط السفر، لاسيما أن الخط يخدم 9 مراكز بقراها وبحاجة للدعم بقطارات جديدة، وخطوط جديدة مثل خط للقاهرة وخط الإسكندرية بدون تغير في محطة المنصورة، لرفع الضغط عن الطرق وتسهيل التنقل وتوفير مصاريف السفر على الطلاب والمرضى وكل صاحب حاجة.

وأكد النائب وليد فتحي فرعون، عضو مجلس النواب عن دائرة دكرنس وبني عبيد وشربين، سعيه حاليا لتخصيص قطعه أرض من أملاك الدولة ووزاره الموارد المائية والري لإنشاء محطه صرف صحي، للمنطقة حتى يتثني إنشاء مدخل يليق بأعرق مراكز الدقهلية.