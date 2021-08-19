جيهان البيومى لـ دوت الخليج تعليقا على نتائج الثانوية العامة : نحن امام فكره جديدة و مشروع مستقبلي لملف التعليم

/646084/جيهان-البيومى-لـ-تحيا-مصر-تعليقا-على-نتائج-الثانوية-العامة--نحن-امام-فكره-جديدة-و-مشروع-مستقبلي-لملف-التعليم

قالت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، تعليقا على نتائج الثانوية العامة، “نحن امام فكره جديدة او كما احب ان اطلق مشروع مستقبلي لملف التعليم ككل و ملف الثانوية العامة خاصة، ونتيجة اي مشروع لا تقاس بالوحدة ولكن التقييم على المشروع بالنجاح او الفشل او العوامل والفرص يكون في النهاية” .

نتائج الثانوية العامة واضافة فى تصريح لـ " دوت الخليج "، وددت ان ابدأ تعليقي بالتحليل السابق لأن نسبة النجاح هي مؤشر واحد فقط في مشروع الثانوية العامة ويبقى عده مؤشرات منها مؤشر المجموع وايضا القضاء على ظاهرة النجاح بمجموع 100 بالمائة وبالكاد يلتحق الطالب باحد كليات القمة ، وايضا قبول الطالب في الكلية التى توافق قدراته وغيرها من المعايير المهمة للقياس . واشارت جيهان البيومي، أنها تعد تقريرا وورقة عمل مقارنة مع فريق العمل الخاص بي وعدد من زملائي من اساتذه الجامعات واساتذة التعليم لوضع الرؤية المستقبلية لذلك الملف مع اصحاب الخبرات على ارض الواقع ، مؤكدة أنها صوت للشعب ولن تتوانى على تبني تلك القضية تحت قبة البرلمان .

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