/646083/فقدت-30-كيلو-تعرف-على-سر-نحافة-الفنانة-هنادي-مهنا

خطفت الفنانة هنادي مهنا في الأيام القليلة الماضية الأنظار إليها وتصدرت محركات البحث وأصبحت حديث السوشيال ميديا، بعدما ظهرت بمجموعة إطلالات مختلفة برزت من خلالها نحافتها، وأصبح العديد من الجمهور والمتابعين يتسائلون عن السبب وراء ذلك.

دوت الخليج يرصد سر نحافة هنادي مهنا في الفترة الأخيرة

رجح البعض أن نحافة هنادي مهنا تعود لسبب إجرائها لعملية تكميم المعدة خاصة بأنها فقدت وزن كثير للغاية تعدى الـ30 كيلو خلال وقت قصير دون الظهور بشكل تدرجي لفقدانها الوزن كما هو المعتاد للكثرين الذين يخضعون للرجيم القاسي، والبعض نسب الأمر إلى إصابتها بفيروس كورونا.

والد هنادي مهنا ينفي تعرضها لتكميم المعدة

نفي والد هنادي مهنا كل ماتردد حول خضوعها لتكميم المعدة وأن سبب خسارتها للوزن ان ابنته اتبعت نظام تغذية قاسي وذلك لمدة لا تقل عن 4 أشهر، مما جعلها تنحف بهذا الشكل، وهو نفس الأمر الذي أكده الطبيب الخاص بالفنانة.

بينما اقتصرت هنادي مهنا بالتعليق على تلك الشائعات من خلال نشر فيديو لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” وعلقت عليه قائلة: ا”لتريند رقم 2 على محرك البحث جوجل.. لا أعلم السبب، ولكنه أمر لطيف في كل الأحوال”.

هنادي مهنا تعيش حالة من النشاط الفني

الجدير بالذكر، تعيش الفنانة الشابة هنادي مهنا حالة نشاط فني خلال الفترة الحالية، بعد أن خرجت من الماراثون الرمضاني المنصرم، لترجع بقوة إلى الساحة الفنية من خلال فيلمي «تماسيح النيل» و «ليلة العيد».

ويتشابه الدور الذي تلعبه هنادي مهنا في فيلم «ليلة العيد» للنجمة يسرا مع فيلم «تماسيح النيل» للفنان مصطفى خاطر، حيث أنها تجسد شخصية مطربة شعبية في الفيلم الأول تعاني من الفقر وتمر بظروف صعبة في عملها وتعيش في حارة شعبية وتتفاقم الأزمات التي تواجهها خلال أحداث العمل.

وتجسد أيضًا بفيلم «تماسيح النيل» شخصية مطربة، لكنها نصابة وتغني خلال أحداث العمل بلغات عديدة منها الفرنسي والمصري، فضلًا عن اللغة الإيطالية.

أخر أعمال هنادي مهنا

وكانت أخر أعمال الفنانة هنادي مهنا مسلسل فارس بلا جواز، والذي ظهرت به كضيفة شرف من خلال شخصية فتاة تسمي سلمى، والمسلسل تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي عام 2021.