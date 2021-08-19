/646080/مقتل-12-شخصا-منذ-استيلاء-حركة-طالبان-على-مقاليد-الحكم-بأفغانستان

بعد تسارع وتيرة الأحداث داخل الأراضي الأفغانية، بعد استيلاء حركة طالبان على مقاليد الحكم في أفغانستان، قالت حركة طالبان إن إجمالي الوفيات في مطار كابول الدولي منذ دخولها إلى العاصمة، الأحد، بلغ 12 شخصاً، مطالبين المحتشدين داخله بإخلائه.

وأضاف مصدر في الحركة وآخر في حلف الشمال الأطلسي، نقلت عنهم وكالة "رويترز"، أن الوفيات كانت بسبب "أعيرة نارية أصيبوا بها، إضافة إلى التدافع".

مقتل 12 شخصًا منذ استيلاء حركة طالبان على مقاليد الحكم بأفغانستان

وعلى جهة أخرى، تعهدت "طالبان" بأنها ستعطي النساء دوراً في الإدارة الأفغانية الجديدة، وستعرض مواقع في الدولة على أعضاء النظام السابق، في محاولة لاحتواء كافة الأطراف في عمليتها السياسية.

وعلى صعيد آخر، نجح مجلس الأمن الدولي في التوافق على موقف موحد يضع شروطاً أمام "طالبان" مقابل التعامل معها. إذ أصدر المجلس بإجماع أعضائه بياناً طالب فيه أن تشكل في أفغانستان "من خلال مفاوضات موسعة، حكومة جديدة موحدة وجامعة تشمل خصوصاً مشاركة كاملة وكبرى للنساء". وأكدت الدول الأعضاء أن هذا البيان "يُظهر أننا جميعاً نملك ذات الموقف الذي يدعو الحركة إلى ضمان العدالة والمساواة في الحقوق والاندماج، حتى لا تكون هناك أعمال عنف، ويتمكن الناس من المغادرة إذا ما رغبوا في ذلك".

وحول إتمام الانسحاب بشكل كامل، قال الرئيس الأميركي جو بايدن، إن بلاده قد تضطر لتأجيل موعد انسحابها المقرر في 31 أغسطس الحالي، إذا ما تطلب إجلاء "جميع الأمريكيين" ذلك.

ورداً على سؤال عمّا إذا كان ممكناً أن تبقى القوات الأمريكية في أفغانستان إلى حين إجلاء آخر أمريكي يرغب بمغادرة هذا البلد، قال بايدن "نعم". وأضاف "يجب على الأمريكيين أن يفهموا أننا سنحاول إنجاز ذلك قبل 31 أغسطس"، قبل أن يضيف "إذا بقي مواطنون أمريكيون، فسنبقى لإخراجهم جميعاً".