انت الان تتابع تفاصيل خبر تنسيق الثانوية العامة 2021 الحد الأدنى للقبول بالجامعات بالمرحلة الأولى ورابط التقديم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلن وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار تنسيق الثانوية العامة 2021 الحد الأدنى للقبول بالجامعات المصرية، وجاء الحد الأدنى للقبول بكليات شعبة العلمي علوم 88,4٪‏، والحد الأدنى لكليات شعبة العلمي رياضة المرحلة الأولى 80%, و65,7% لكليات الشعبة الأدبية. كما وصرح عبد الغفار أثناء حضوره مؤتمر إعلان نتائج الثانوية العامة الثلاثاء الماضي، أنه من المتوقع هبوط معدل الحد الأدنى للقبول بالجامعات لهذا العام 2021- 2022, من 7% لـ 10% نظراً لهبوط اعداد الطلبة الحاصلين على اكثر من 90%, الأمر الذي كان واضحاً في اعلان الحد الأدنى للقبول بالعشب الجامعية مقارنة بالعام الماضي.

موعد تنسيق الثانوية العامة 2021

اعلن أيضاً السيد الدكتور خالد عبدالغفار، موعد بدأ تنسيق الثانوية العامة 2021 المرحلة الأولى للقبول بالجامعات، والذي جاء كما يلي:

21 اغسطس: بداية تنسيق المرحلة الأولى.

25 اغسطس: نهاية استقبال رغبات تنسيق المرحلة الأولى.

28 اغسطس: موعد اعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى.

وجدير بالذكر أنه تشير إحصائيات التعليم العالي والبحث العلمي، إلي اعداد الطلاب الذين سيتم ادارجهم بالجامعات لهذا العام، والتي جاءت كالتالي:

– 650 ألف طالب وطالبة من شهادة الثانوية العامة، سيتم الحاقهم بالفرق الاولي بالجامعات والمعاهد المصرية 2021- 2022.

– 600 ألف طالب وطالبة سيتم التحاقهم بالجامعات والمعاهد المصرية من الدبلومات الفنية.

– كما يوجد 307 مؤسسة تعليمية تابعة لوزارة التعليم العالي، تضم 27 جامعة حكومية مصرية، 30 جامعة خاصة، وثلاث جامعات تكنولوجية. كما يوجد 4 مؤسسات علمية تستضيف فروع عديدة من الجامعات الدولية، ويوجد 44 من المعاهد الفنية فوق المتوسط في 8 كليات تكنولوجية، 189 من المعاهد العالية والمتوسطة.

رابط تقديم تنسيق المرحلة الأولى

دشنت وزارة التعليم العالي موقع إليكتروني يقدم خدمات التنسيق للطلاب، حيث يجب دخول الطالب عليه، ومن ثم ملئ استمارة الرغبات مع مراعاة المنطقة الجغرافية التي يقطن بها. وعليه فيمكنك دخول رابط تنسيق الثانوية العامة2021 وملئ رغبات المرحلة الأولى للقبول بالجامعات.

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