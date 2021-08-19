في احتفالية أقامتها سفارة اليابان في جنيف بسويسرا ، قام السفير إيشيرو أوجاساراوا رئيس البعثة نيابة عن إمبراطور اليابان، بتكريم المهندس محمد بيبرس من أبناء الجالية المصرية بسويسرا، بمنحه وسام الكنز المقدس ذو الأشعة الفضية، وشهادة شكر وتقدير منحة من اليابان إمبراطوراً ودولةً، وذلك نظرا لتفانيه علي مدى 37 عاما فترة عمله بالسفارة ،وسط فرحة وتصفيق كل الحضور.
وأشاد السفير الياباني بالدور الذي قام به المهندس بيبرس طوال فترة 37 عاما عمله بالسفارة ، كان فيها قدوة ومثالا يحتذى به.
ومن جانبه وجه المهندس محمد بيبرس كلمة شكر لإميراطور اليابان وسفيرها اليابان إيشيرو أوجاساراوا رئيس البعثة على هذا التكريم المشرف الذي كان له عظيم الأثر في نفسه ، وامتد الشكر لكل السيدات والحضور .
حضر حفل التكريم المميز كل أفراد عائلة المهندس وعدد من الدبلوماسيين اليابانيين ولفيف من أبناء الجالية المصرية في جنيف منهم رئيس جمعية المصريين في سويسرا محمود عبد النبي فضل، وأعضاء من الجمعية والجالية المصرية هم : فريد موسى، وجمال حماد، ونور نعمة الله، ومحمد شعبان، وأسامه صبري، وسيد محي، وجمعة زيدان، ومرسي الشيخ.
وفي ختام الحفل قدم أبناء الجالية المصرية في جنيف إلى بيبرس، وأفراد عائلته خالص وأرق التهاني بهذه المناسبة السعيدة التي هي فخر لكل المصريين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليابان تكرم مصريا بمنحه وسام الكنز المقدس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.