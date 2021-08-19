اليابان تكرم مصريا بمنحه وسام الكنز المقدس

في احتفالية أقامتها سفارة اليابان في جنيف بسويسرا ، قام السفير إيشيرو أوجاساراوا رئيس البعثة نيابة عن إمبراطور اليابان، بتكريم المهندس محمد بيبرس من أبناء الجالية المصرية بسويسرا، بمنحه وسام الكنز المقدس ذو الأشعة الفضية، وشهادة شكر وتقدير منحة من اليابان إمبراطوراً ودولةً، وذلك نظرا لتفانيه علي مدى 37 عاما فترة عمله بالسفارة ،وسط فرحة وتصفيق كل الحضور.

وأشاد السفير الياباني بالدور الذي قام به المهندس بيبرس طوال فترة 37 عاما عمله بالسفارة ، كان فيها قدوة ومثالا يحتذى به.

ومن جانبه وجه المهندس محمد بيبرس كلمة شكر لإميراطور اليابان وسفيرها اليابان إيشيرو أوجاساراوا رئيس البعثة على هذا التكريم المشرف الذي كان له عظيم الأثر في نفسه ، وامتد الشكر لكل السيدات والحضور .

حضر حفل التكريم المميز كل أفراد عائلة المهندس وعدد من الدبلوماسيين اليابانيين ولفيف من أبناء الجالية المصرية في جنيف منهم رئيس جمعية المصريين في سويسرا محمود عبد النبي فضل، وأعضاء من الجمعية والجالية المصرية هم : فريد موسى، وجمال حماد، ونور نعمة الله، ومحمد شعبان، وأسامه صبري، وسيد محي، وجمعة زيدان، ومرسي الشيخ.

وفي ختام الحفل قدم أبناء الجالية المصرية في جنيف إلى بيبرس، وأفراد عائلته خالص وأرق التهاني بهذه المناسبة السعيدة التي هي فخر لكل المصريين.