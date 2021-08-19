التعليم تمنح طلاب الثانوية المتغيبين عن امتحان الدور الأول فرصة للتأجيل

جدة - نرمين السيد - خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جميع المديريات التعليمية الموجودة على مستوى الجمهورية، لقبول المستندات الخاصة بطلاب الثانوية العامة 2021، الراغبين فى تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2021 "الدور الأول" للدور الثانى بالدرجة الفعلية، نظرا لتغيبهم عن امتحانات الثانوية العامة 2021 "الدور الأول" لظروف مرضية أو قهرية أو الذين أصيبوا فى أثناء الامتحانات بأى أمراض خلال أسبوع فقط من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021.





جاء ذلك وفقا لخطاب رسمى من الوزارة إلى المديريات التعليمية. وكشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن التظلمات على نتائج امتحانات الثانوية العامة كانت دائما وتاريخيا تختص بالتحقق من نسبة ورقة الإجابة لصاحبها، بالإضافة إلى التأكد من تصحيح كل الأسئلة، والتأكد من الرصد الصحيح للدرجات، ولكنها لا تتدخل فى "تقدير الدرجات". وقال، فى تدوينة على صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": "تقدير الدرجات هو شأن أكاديمى من صميم عمل المؤسسة التعليمية وينفذه المصحح، وبالتالى لا يجوز التظلم بشأنه، وبالتالى فإن التظلمات هذا العام تتبع نفس الفلسفة ولكن بآليات إلكترونية للتيسير على الطلاب وبشكل مجانى أيضا للتيسير على الطلاب".

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