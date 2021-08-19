القوى العاملة: صرف 3.8 مليون جنيه لـ 3.894 عاملا غير منتظم ببورسعيد

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد بتعيين 312 شابا، وذلك فى منشآت القطاع الخاص من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، منهم 3 من ذوى القدرات تم إبرام عقود عمل لهم من خلال إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 722 شابا منهم 12 من ذوى الاحتياجات الخاصة، فضلا عن إستخراج 608 شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة.





وأضاف وزير القوى العاملة، أن المديرية تلقت فى مجال علاقات العمل 61 شكوى، تم تسوية 3 شكاوى، وحفظ 9 منها، وإحالة 6 شكاوى للمحكمة العمالية، ومازالت 43 شكوى تحت البحث والدراسة، كما صرفت المديرية منحا للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم اجتماعيا وصحيا، إذ تم صرف 6 آلاف جنيه لـ عاملين منحة زواج، و7 منح مولود بمبلغ 15 ألف جنيه، ومنحة وفاة أحد أقارب عامل بمبلغ 2.000 جنيه، وصرف 5 آلاف جنيه للرعاية الصحية لعامل، فضلا عن الانتهاء من صرف منحة عيدى الفطر والأضحى المبارك لـ 3.894 عاملا المسجلين بالمديرية بواقع 3 ملايين و836 ألف جنيه.

وأشار السيد السنجابى مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال شهر يوليو الماضى- إلى أن المديرية قامت بالتفتيش من خلال مكاتب التفتيش العمالى على 480 منشأة، دورى نهارى وحملات، أسفر عن تحرير 19 محضرا عماليا، وعقد 3 ندوات توعية استفاد منها 83 عامل، فضلا عن التفتيش على 119 منشأة من مكاتب السلامة والصحة المهنية، أسفر عن تحرير 51 محضر مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، فضلا عن متابعة 140 منشأة لضمان تطبيقها كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

أما فى مجال التدريب المهنى، قامت المديرية بعقد دورة تدريبية لـ 9 متدربات على مهنة التفصيل والحياكة، والاعمال الكهربائية لـ7 متدربين بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بحى الزهور، وتم الانتهاء من دورة تدريبية بمركز تدريب شركة الضفائر لـ 10 متدربين بالمديرية، كما تم إجراء المقابلة الشخصية لـ 8 متدربين فى مركز تدريب شركة الضفائر.