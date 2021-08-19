«أطفال وكبار بلا مأوى» ينقذ 5 حالات فى 4 محافظات

جدة - نرمين السيد - أنقذ فريق البرنامج القومى "أطفال وكبار بلا مأوى" 5 حالات فى محافظات القاهرة وبنى سويف والغربية والقليوبية، فى إطار توجيهات نيفين القباج، وزيرة التضامن بالتعامل الفورى مع مختلف الحالات التى تعانى من عدم وجود مأوى.





وتحرك فريق أطفال وكبار بلا مأوى لإنقاذ المواطن (خ.م، 32 عاما)، المتواجد فى محطة قطارات طنطا بمحافظة الغربية وتبين من خلال دراسة حالته الأولية أنه يعانى من ألم بالقدم نتيجة حادث سيارة منذ عامين، واصطحبه الفريق إلى مستشفى المنشاوى العام للكشف على جرح بقدمه اليسرى وأجروا التحاليل الطبية وأشعة اللازمة على الصدر للتأكد من عدم وجود فيروس كورونا، وتم التوجه لقسم شرطة طنطا لعمل محضر بإيداعه بإحدى دور رعاية الكبار بلا مأوى.

وبالتزامن، أنقذ الفريق بمحافظة بنى سويف المواطن (ر.إ، 71 عاما) المتواجد بلا مأوى بمركز الواسطى بعد طرده من المنزل لوجود خلافات أسرية، ووقع الفريق بتوقيع الكشف الطبى الظاهرى عليه وتبين أنه يعانى من شلل نصفى فى الجانب الايمن فى اليد والقدم ويعانى من الضغط والسكر، وبالتنسيق مع مديرة مديرية التضامن الاجتماعى إحسان ابو اليزيد تم إيداعه دارًا لفاقدى الرعاية.

وتمكن فريق البرنامج بالقاهرة فى إنقاذ المواطن (ص.ف، 60 عاما)، وتبين من دراسة حالته أنه يعانى من بتر قدم سكرى ويحتاج رعاية صحية واجتماعية، وعلى الفور وتم إجراء الفحوصات الطبية، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع الاجتماعى تم ايداعه دارًا لرعاية الكبار بمحافظة القاهرة.

وأنقذ الفريق أيضا السيدة (ه.م 43 عاما) بلا مأوى بحى المرج، وجرى إيداعها فى دار لرعاية الكبار بالجيزة.

كما أنقذ السيدة (ل.إ 59 عاما) فى القليوبية، وهى مطلقة تعانى من تدهور فى حالتها الصحية نتيجة إصابتها بمرض السكر والضغط وأعراض الزهايمر، واصطحب الفريق الحالة لمستشفى ناصر العام لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتم إيداعها بدار لرعاية الكبار بلا مأوى.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعى البرنامج القومى لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى للحد من ظاهرة أطفال الشوارع بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر» فى 13 محافظة هى الأكثر كثافة لهذه الظاهرة، وهى: القاهرة، الجيزة، القليوبية،الاسكندرية، المنوفية، الشرقية، السويس، بنى سويف، المنيا، وأسيوط، بورسعيد، الغربية، الفيوم.