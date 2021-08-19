ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 - 2021 «الدور الثانى»

جدة - نرمين السيد - ونشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على صفحتها الرسمية اليوم الخميس، جدول امتحانات الدور الثانى الثانوية العامة (جميع الشعب) وهو كما يلى:



وبالنسبة لجدول امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة 2021 لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا stem جاء على النحو التالى:



وبالنسبة لجدول امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة 2021 (مكفوفين) جاء على النحو التالى:



وفى سياق أخر، نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء حول تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعى منسوبة لوزارة التربية والتعليم تزعم عقد امتحان دولى لطلاب الصف الرابع الابتدائى خلال العام المقبل.

وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة للمنشورات المتداولة والمنسوبة للوزارة والتى تزعم عقد امتحان دولى لطلاب الصف الرابع الابتدائى خلال العام المقبل، وأن كل المنشورات المتداولة مزيفة ولا أساس لها من الصحة.

وأشار إلى أنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن، وأن نظام الامتحانات للصف الرابع الابتدائى كما هو ولم يطرأ عليه أى تغيير، موضحة أن أى قرارات أو معلومات تصدرها الوزارة يتم الإعلان عنها بشكل رسمى عبر قنوات الاتصال الرسمية للوزارة سواء على الموقع الإلكترونى "https://moe.gov.eg" أو الصفحة الرسمية على فيس بوك "https://m.facebook.com/egypt.moe"، مناشدة أولياء الأمور والطلاب استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة.