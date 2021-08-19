/646078/متي-يوقع-محمد-صلاح-عقود-تجديده-مع-ليفربول

اقترب نادي ليفربول الإنجليزي من تجديد عقد،محمد صلاح خلال الساعات المقبلة وفقاً للتقارير الصحفية.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

وينتهي عقد الدولي المصري في صيف 2023، لكن النادي يسعى لتمديد عقده في سلسلة الحفاظ على نجوم الفريق والذي بدأت قبل بداية الموسم الحالي.

وجدد ليفربول لأعمدة الفريق على رأسهم الهولندي فيرجيل فان دايك، أرنولد، فابينيو وأليسون بيكر قبل ضربة بداية البريميرليج.

وأكد الصحفي الإنجليزي "جيمس بيرس" الذي يعمل في صحيفة "ذا أتلتيك" الموثوقة والمهتم بأخبار الريدز، أن الاتفاق تم على تجديد عقد صلاح لمدة 4 سنوات مقبلة تربطه حتى عام 2025.

ليفربول

وأعلن ليفربول مؤخراً تجديد عقود كلًا من فيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر أرنولد وأليسون وفابينيو، من أجل الحفاظ على العناصر الأساسية واستقرار الفريق.

وأضافت الصحيفة أن ليفربول يرغب في الإبقاء على صلاح، كما يرحب اللاعب بالتجديد، لكن لا يوجد اتفاق حتى الآن.

ومع ذلك، فلا يوجد قلق داخل ليفربول بشأن تجديد عقد صلاح، وسيتم التوصل لاتفاق قريبًا بشأن الراتب الذي يليق بما يقدمه اللاعب.

مدرب غانا: محمد صلاح أفضل لاعب في البريميرليج

أوضح تشارلز أوكونور، عبر تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، قبل ساعات من قرعة أمم إفريقيا، أن كل 5 أعوام تحدث مرحلة إنتقالية، تعد بمثابة مرحلة التغيير.

وكشف مدرب غانا، أن منتخب الكاميرون، يمتلك الوقت الكافي للاستعداد لتنظيم البطولة، وذلك بعد تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد تشارلز أوكونو ان الجماهير الكاميرونية تعشق كرة القدم.

وتابع:" الكرة المصرية دائماً قوية وعلى القمة ولديها نجوم كبار على مر التاريخ وتملك نجماً كبيراً بقيمة محمد صلاح قائد فريق ليفربول الإنجليزي".

وأضاف: "أتابع صلاح وما يقدمه من مستوى رائع مع ليفربول، وكيف وصل ليكون النجم الأول في الدوري الإنجليزي”.

واستكمل: “على قارة إفريقيا كلها ان تفتخر بانتماء شخص رائع مثل محمد صلاح لها، فهو يرفع علم القارة بأكملها”.

وزاد: “محمد صلاح وساديو ماني ثنائي ليفربول من أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي، وهم فخر للقارة السمراء جميعا”.

وأتم: “اللعب في أوروبا وامتلاك نجوم لامعة أمر مميز لأي منتخب، وبالرغم من ذلك فإنه لا يعطي الأفضلية على أرض الواقع”.