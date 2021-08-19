كواليس جديدة في مصرع 5 أشخاص داخل غلاية للزيوت في كرداسة

/646076/كواليس جديدة-في-مصرع-5-اشخاص-داخل-غلاية-للزيوت-في-كرداسة
كشفت تحقيقات النيابة العامة في محافظة الجيزة، اليوم الخميس، عن كواليس جديدة في واقعة مصرع 5 أشخاص داخل غلاية للزيوت في أحد مصانع منطقة أبورواش ناحية منطقة كرداسة، عن وجود غش وتلاعب.
دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل كواليس واقعة مصرع 5 اشخاص داخل غلاية للزيوت
إعادة تدوير زيوت السيارات
وأوضحت التحقيقات، أن أصحاب المصنع والقائمين عليه يقومون بإعادة تدوير زيوت السيارات مرة أخرى وبيعها على أنها زيوت صالحة للاستخدام الآدمي واستخدامات الطعام والأغراض الخاصة به.
كما بينت التحقيقات أن المتهمين يقومون بوضع مادة سامة على الزيوت لإعادة تدويرها مرة أخرى وبيعها في الأسواق، وأن تلك المادة تشكل خطورة على الجسم والصحة العامة؛ حيث إنهم يقومون بشراء الزيوت الخاصة بالسيارات لإعادة بيعها على أنها خاصة بالطعام.
عطل مفاجئ
وأكدت التحقيقات، أن سبب الحادث هو عطل مفاجئ وقع في إحدى الغلايات بالمصنع، وعندما نزل أحد الأشخاص لإصلاح العطل غرق في الغلاية، وحاول آخر إنقاذه لكنه غرق أيضا، كما غرق 3 آخرون بنفس الطريقة.
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