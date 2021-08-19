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كواليس جديدة في مصرع 5 أشخاص داخل غلاية للزيوت في كرداسة

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نيفين يوسف 0 تبليغ

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كشفت تحقيقات النيابة العامة في محافظة الجيزة، اليوم الخميس، عن كواليس جديدة في واقعة مصرع 5 أشخاص داخل غلاية للزيوت في أحد مصانع منطقة أبورواش ناحية منطقة كرداسة، عن وجود غش وتلاعب.

 دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل  كواليس واقعة مصرع 5 اشخاص داخل غلاية للزيوت

إعادة تدوير زيوت السيارات

وأوضحت التحقيقات، أن أصحاب المصنع والقائمين عليه يقومون بإعادة تدوير زيوت السيارات مرة أخرى وبيعها على أنها زيوت صالحة للاستخدام الآدمي واستخدامات الطعام والأغراض الخاصة به.

كما بينت التحقيقات أن المتهمين يقومون بوضع مادة سامة على الزيوت لإعادة تدويرها مرة أخرى وبيعها في الأسواق، وأن تلك المادة تشكل خطورة على الجسم والصحة العامة؛ حيث إنهم يقومون بشراء الزيوت الخاصة بالسيارات لإعادة بيعها على أنها خاصة بالطعام.

عطل مفاجئ

وأكدت التحقيقات، أن سبب الحادث هو عطل مفاجئ وقع في إحدى الغلايات بالمصنع، وعندما نزل أحد الأشخاص لإصلاح العطل غرق في الغلاية، وحاول آخر إنقاذه لكنه غرق أيضا، كما غرق 3 آخرون بنفس الطريقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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