/646075/نور-هاشم--انشاء-مكتب-بريد-بقرية-ابن-العاص-يخدم-50-ألف-مواطن-بالشرقية-ويؤكد-حياة-كريمة-انقذت-الريف

أعلن النائب نور هاشم عضو مجلس الشيوخ ،عن محافظة الشرقية ، موافقة رئيس الهيئة القومية للبريد ، علي طلبه بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية ابن العاص مركز كفر صقر لخدمة المواطنين .

دوت الخليج يرصد تفاصيل حصول النائب نور هاشم على انشاء مكتب بريد بقرية ابن العاصمة كفر صقر بالشرقية

حياة كريمة

واكد النائب نور هاشم في تصريحات صحفية ، أن الريف المصري اصبح يتمتع بخدمات حيوية ومهمة ، بعد اطلاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، وهو ما سيساهم في تحسين مستوي معيشة سكان القري وسيقضي علي ظاهرة الهجرة الداخلية .

مكاتب البريد

واوضح عضو مجلس الشيوخ ، إن وجود مكاتب بريد في القري سيساهم في الحد من زحام المواطنين امام المكاتب ، كما سيساعد في سرعة انجاز الاعمال المتعلقة بصرف اموال المعاشات وغيرها من الخدمات التي تقدمها هيئة البريد .

وأشاد بإعلان وزير الإتصالات وضع آليات جديدة لتسريع وتيرة العمل من خلال تطوير وإحلال وتجديد العديد من مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، لتكون مؤهلة لتقديم الخدمات للمواطنين فى سهولة ويُسر دون تكدس، مشيرا الي ان تلك الاجراءات ستساهم في الحد من انتشار فيروس كورونا، خاصة أن النسبة العظمى من رواد مكاتب البريد من كبار السن وهم الفئة الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا. ووجه نور هاشم الشكر لرئيس هيئة البريد علي موافقته علي انشاء مكتب بريد قرية ابن العاص خاصة انه سيخدم اكثر من 50 ألف مواطن من عدة قري بالوحدة المحلية بالهجارسة .