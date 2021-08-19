/646074/ضبط-عصابة-للتنقيب-عن-آثار-خاصة-بمعبد-إدفو-في-أسوان

نجحت وحدة مباحث سياحة وآثار أسوان بالتنسيق مع أجهزة الأمن في القبض على عصابة تُنقب عن الآثار داخل منزل بدائرة مركز شرطة أدفو.

دوت الخليج يرصد فى السطور التالية تفاصيل التنقيب عن الأثار في أسوان

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث سياحة وآثار أسوان بقطاع شرطة السياحة والآثار قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة أدفو) بالحفر خلسة بمسكنه بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسوان، تم استهداف مسكن المتهم وضبطه والأدوات المستخدمة في عملية الحفر، واتضح وجود حفر مربع مبطن من الداخل بألواح خشبية ويوجد أسفله (عدد من القطع الأثرية الخاصة بمعبد إدفو).. وبمواجهته اعترف بقيامه بالحفر بقصد البحث عن الآثار.

كما أكدت التحريات قيام (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة أدفو) بالحفر خلسة بمسكنه بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

عملية الحفر

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسوان تم استهداف مسكن المتهم، حيث تبين عدم تواجده، وتم ضبط 4 أشخاص من القائمين بعملية الحفر وكذا الأدوات المستخدمة في عملية الحفر، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بالحفر بقصد البحث عن الآثار بمشاركة المتهم الهارب "جاري تكثيف الجهود لضبطه".

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.