/646072/اليوم-انطلاق-الدوري-الإماراتي-بـ-3-مواجهات-من-العيار-الثقيل

يستهل الدوري الإماراتي، منافسات الموسم الجديد 2021/2022، اليوم الخميس، ويشهد افتتاح المسابقة 3 مباريات من العيار الثقيل، وياتي في مقدمتهم مواجهة فريقي الإمارات وشباب الأهلي.

ويستعرض دوت الخليج تفاصيل انطلاق الدوري الإماراتي:

استفتاح الدوري الإماراتي

ويقود الإمارات، المدرب المغربي طارق السكتيوي، وتعد التجربة الجديدة له مع الفريق بمثابة تحدٍ شخصي، من أجل مواصلة النجاح بعد نيله لقب أفضل مدرب بالمغرب، فيما يقود شباب الأهلي المدرب الوطني مهدي علي، الذي انتشل الفريق من عثرته الموسم الماضي، وحقق المركز الثالث بالدوري، ونال ثلاثية البطولات، ويسعى هذا الموسم للفوز باللقب لأول مرة مع الفريق.

ويستضيف فريق الإمارات نادي شباب الأهلي الساعة السابعة والربع مساء على استاد الإمارات في رأس الخيمة، في الوقت نفسه يلتقي فريق العروبة مع الوحدة على استاد الفجيرة، فيما يستضيف نادي عجمان فريق النصر على استاد راشد بن سعيد في عجمان في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

بينما تستأنف باقي لقاءات الجولة بأ 4 مواجهات مساء بعد غد الجمعة، يلتقي خلالها الجزيرة مع الظفرة في استاد محمد بن زايد في أبوظبي بتمام الساعة السابعة والربع، ويستضيف خورفكان فريق العين في الوقت نفسه على استاد صقر بن محمد القاسمي، ويحل اتحاد كلباء ضيفا على الشارقة في تمام التاسعة والنصف في استاد الشارقة، والوصل على بني ياس في ملعب الشامخة بتمام التاسعة والنصف مساء.

الجزيرة

ويدخل الجزيرة حامل اللقب النسخة الجديدة من البطولة بسجل مميز في الموسم الماضي، بعد فوز لاعبيه ومدربه بالنصيب الأكبر من الألقاب في ترشيحات جائزة رابطة المحترفين الإماراتية، من خلال تتويج علي خصيف بلقب القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، والمدرب مارسيل كايزر بلقب القائد لأفضل مدرب، والمهاجم علي مبخوت بلقبي الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي، والحذاء الذهبي لهداف الدوري.

ومن أبرز أرقام وإحصاءات الموسم الماضي أنه شهد إقامة 182 مباراة، اهتزت الشباك خلالهم 566 مرة، بواقع 261 هدفا في الدور الأول من البطولة، و305 أهداف في الدور الثاني.

وكان الجزيرة أكثر الفرق تسجيلا للأهداف بواقع 65 هدفا، بينما كان فريق حتا الذي هبط هذا الموسم هو الأقل تسجيلا برصيد 12 هدفا فقط. كما شهد الموسم الماضي تسجيل 80 هدفا من نقطة الجزاء، و38 هدفا من الكرات الركنية، و28 هدفا من ضربات ثابتة خارج منطقة الجزاء، و207 أهداف من الكرات العرضية، و460 هدفا من داخل منطقة الجزاء، و106 أهداف من خارج منطقة الجزاء، و76 هدفا بضربات رأسية.

النسخة الأخيرة

ومن أرقام الموسم المنقضي أيضا أن اللاعب المخضرم إسماعيل مطر نجم الوحدة الذي توج بلقب أفضل لاعب من اختيار الجمهور، وأجمل هدف في الموسم، كان أفضل صانع ألعاب بالأرقام والإحصاءات بواقع 12 تمريرة حاسمة، فيما كان علي مبخوت هو الهداف الأول للموسم بواقع 25 هدفا، وبلغت أهداف الشوط الأول في نسخة الدوري الماضية 256 هدفا، بينما بلغت أهداف الشوط الثاني 310 أهداف، بينما نجح حراس المرمى على نظافة شباكهم في 87 مباراة على مدار الموسم.

ومن المنتظر أن تشهد مباريات الدوري حضورا جماهيريا بنسبة 60 % في المدرجات وفقا لما أعلنته رابطة المحترفين واتحاد كرة القدم بعد موافقة الجهات المختصة بالدولة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعلنة والبروتكول الطبي المعتمد.