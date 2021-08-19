مناشدات دولية لحركة طالبان بضمان حماية حقوق النساء والفتيات.. وأكثر من 20 دولة يوقعون بيانًا مشتركًا

/646070/مناشدات-دولية-لحركة-طالبان-بضمان-حماية-حقوق-النساء-والفتيات-وأكثر-من-20-دولة-يوقعون-بيانا-مشتركا

بعد استيلاء حركة طالبان على مقاليد الحكم في أفغانستان وإحداثها قلقًا بالغًا على المستويين الدولي والإقليمي، وتعهدها بتقديم وجه مختلف للحكم، وقعت أكثر من 20 دولة من بينها الولايات المتحدة، بيانًا مشتركًا، أعربوا فيه عن بالغ قلقهم حيال وضع النساء والفتيات الأفغانيات وحقوقهن في التعليم والعمل وحرية التنقل.

الدول الموقعة على البيان

وقد دعت الدول الموقعة -في البيان المشترك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس- من هم في مواقع القوة والسلطة في جميع أنحاء أفغانستان إلى ضمان حماية النساء والفتيات.

وذكر البيان: "سنراقب عن كثب كيف تضمن أي حكومة مستقبلية الحقوق والحريات التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياة النساء والفتيات في أفغانستان خلال العشرين عامًا الماضية".

وأعربت الدول الموقعة على البيان عن استعدادهم لمساعدة فتيات ونساء أفغانستان بالمساعدات الإنسانية والدعم لضمان سماع أصواتهن، مؤكدا أن فئة النساء والفتيات الأفغانيات، مثل كل الشعب الأفغاني، تستحق العيش في أمان وأمن وكرامة، مشددة على ضرورة منع أي شكل من أشكال التمييز وسوء المعاملة.

الولايات المتحدة والمملكة المتحدة

ومن بين هذه الدول الموقعة على هذا البيان المشترك: الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وألبانيا، والأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، وتشيلي، وكولومبيا، والاتحاد الأوروبي، وهندوراس، وجواتيمالا، ومقدونيا الشمالية، ونيوزيلندا، والنرويج، وباراجواي، والسنغال، وسويسرا.

مباحثات بايدن وجونسون

وعلى جانب آخر كان البيت الأبيض قد أعلن عن أن الرئيس الأميركي جو بايدن تباحث مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في الأزمة الأفغانية واتفق وإياه على تنظيم قمة افتراضية لمجموعة الدول السبع حول هذا الملف الأسبوع المقبل.

وقالت الرئاسة الأمريكية في بيان إن الجانبين "اتفقا على تنظيم اجتماع لقادة مجموعة السبع الأسبوع المقبل لبحث مقاربة واستراتيجية مشتركة" حيال هذه الأزمة.

وكان جونسون الذي تتولى بلاده حالياً الرئاسة الدورية لمجموعة السبع (ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان وبريطانيا) دعا إلى عقد قمة لهذه المجموعة لبحث الوضع في أفغانستان بعد سقوطها في أيدي طالبان.

وفي لندن قالت رئاسة الوزراء البريطانية إن جونسون وبايدن أشادا في محادثتهما بـ"تعاون الولايات المتحدة والمملكة المتحدة" في عمليات الإجلاء.

حركة طالبان

وعملت حركة طالبان على إعادة تشغيل المرافق والمؤسسات في كابول بعد سيطرتها عليها عبر دعوة الموظفين الحكوميين للعودة إلى العمل، على الرغم من حذر السكان وخروج عدد قليل من النساء من منازلهن.

ووجهت الحركة رسائل عدة إلى الأسرة الدولية للطمأنة إلى أن الشعب الأفغاني يجب ألا يخشى شيئاً منها، إلا أن الكثير من الأفغان يخشون أن تفرض الحركة حكم الشريعة بشكل صارم كما فعلت عندما حكمت البلاد بين عامي 1996 و2001 مع منع النساء من العمل أو الدراسة خصوصاً.