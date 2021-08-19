/646069/مواعيد-مباريات-الأهلي-القادمة-والقنوات-الناقلة

يخوض الأهلي تحديا صعبا، للحفاظ على درع الدوري الممتاز، واعتلاء منصة التتويج للمرة الـ 43 في تاريخ مشاركاته في البطولة، خاصة مع اقتراب نهاية الموسم، والابتعاد بأربع نقاط، عن فريق الزمالك المتصدر للمسابقة.

ويستعرض دوت الخليج موعيد مباريات الاهلي القادمة:

مواعيد مباريات الأهلي القادمة

يتبقى 3 مباريات فقط، لفريق لفريق الكرة بالنادي الاهلي تحت قيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، في بطولة الدوري الممتاز،ى حيث يلاقي على الترتيب كلا من: المصري البورسعيدي والجونة وأسوان.

المباراة الاولى: أمام المصري البورسعيدي في الجولة رقم 32، وستقام يوم 20 أغسطس في تمام الساعة التاسعة مساء، من على استاد الإسكندرية.

المباراة الثانية: أمام الجونة في الجولة رقم 33، وستقام يوم 20 أغسطس/ في تمام الساعة التاسعة مساء، من على استاد خالد بشارة.

المباراة الثالثة والأخيرة: أمام فريق أسوان في الجولة الـ34 بمواجهة أسوان، وستقام يوم 27 أغسطس، من على ملعب السلام.

القنوات الناقلة

يتم بث كافة مباريات الدوري المصري والمسابقات المحلية في مصر، عبر مجموعة قنوات "أون تايم سبورتس".

موسيماني

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، على عقد اجتماع مع اللاعبين والجهاز المعاون لمدة 15 دقيقة قبل انطلاق المران أمس.

وخاض لاعبو الأهلي تقسيمة قوية ضمن فقرات المران الجماعي الذي أقيم أمس، وشهدت مشاركة جميع اللاعبين الغائبين عن مباراة طلائع الجيش، وكذلك اللاعبين الذين شاركوا في جزء من المباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الممتاز، في المباراة المقرر إقامتها الساعة التاسعة غداً الجمعة على ملعب الإسكندرية.

واستأنف الأهلي تدريباته دون راحة عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة المصري المقبلة، وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، على الاجتماع باللاعبين والجهاز المعاون لمدة 15 دقيقة قبل انطلاق المران.

وبعد ذلك خاض لاعبو الأهلي تقسيمة قوية شهدت مشاركة جميع اللاعبين الذين شاركوا في جزء من مباراة طلائع الجيش وكذلك الغائبين عنها.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري في الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز والمحدد لها التاسعة مساء الجمعة المقبل على ملعب الإسكندرية.

ويتبقى للأهلي ثلاث مباريات في بطولة الدوري، حيث يلتقي مع المصري في الإسكندرية بعد غدٍ الجمعة ضمن منافسات الأسبوع الـ32، فيما يختتم مبارياته بمواجهتي الجونة وأسوان.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المصري في الجولة الثانية والثلاثين من منافسات الدوري الممتاز، والمحدد لها التاسعة مساء الجمعة المقبل على ملعب الإسكندرية.

ويتبقى للأهلي ثلاث مباريات في بطولة الدوري، حيث يلتقي مع المصري في الإسكندرية يوم الجمعة‏‏ المقبل في الأسبوع الـ32، فيما يختتم مبارياته بمواجهتي الجونة وأسوان.