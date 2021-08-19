فرج عامر يشن هجوماً عنيفاً على اتحاد الكرة «صور»

/646068/فرج-عامر-يشن-هجوما-عنيفا-على-اتحاد-الكرة-صور

شن محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة هجوما عنيفا اتحاد الكره، أن لا يوجد منتخب رياضي لاي لعبة رياضية في مصر سواء رجال او سيدات ، بنات اوشباب

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب فرج عامر عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”:”لا يوجد منتخب رياضي لاي لعبة رياضية في مصر سواء رجال او سيدات ، بنات اوشباب يخلوا من لاعبي او لاعبات من سموحة”.

تابع:”لن نصمت علي محاولة ضياح حقنا في عدم اللعب في الكونفدرالية ، الي اتحاد كرة القدم المصري ، اتعلموا من اتحاد كرة القدم المغربي”.

وأختتم:”مهما كتب علي السوشيال ميديا من اكاذيب وافترآت ، لن يستطيع احد ان ينال من نجحاتنا الغير مسبوقة في نادي سموحة في جميع المجالات والقادم افضل بكثير”.

نتيجة سموحة

نجح فريق سموحة من خطف نتيجة المباراة من المصري البورسعيدي، في الدقائق الأخيرة بهدف أحمد عبد القادر، في لقاء جمع بين الفريقين في الأسبوع الواحد والثلاثون من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب الإسكندرية.

نجح أحمد عبد القادر في تسجيل الهدف الغالي على كل مشجعي الفريق السكندري سموحة، في شباك المصري البورسعيدي في القيقة السادسة والثمانون من عمر المباراة من خلال تمريرة رائعة من مصطفى فتحي إلى رفيق كابو يمين منطقة الجزاء، وأرسل كرة عرضية أرضية إلى أحمد عبد القادر سجلها في الشباك.

تلقى أحمد عبد القادر بطاقة صفراء في المباراة، بعد الإحتفالية بالهدف بخلع القميص، وتلقى مصطفى سلطان لاعب المصري بطاقة صفراء آخرى بعد بطاقة عبد القادر بدقائق بعد ضربة مرفق قوية منه على مدافع سموحة.

تشكيل سموحة أمام المصري

حراسة المرمى: الهانى سليمان.

الدفاع: شريف رضا، محمد عبد المنعم، محمود عزت، رجب نبيل.

الوسط: أحمد حمص، محمد كناريا، مصطفى فتحي، إسلام جمال، أحمد عبد القادر.

الهجوم: محمد نادي.

تشكيل المصري أمام سموحة

حراسة المرمى: عصام ثروت.

الدفاع: أحمد شديد قناوي- عمرو موسى- أحمد شوشة- كريم العراقي.

الوسط: إسلام عطية- حجاج عويس- حسن علي- جريندو -عمر كمال عبد الواحد.

الهجوم: كازادي كاسونجو.

تعديل موعد مباراة سموحة والجونة

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم اقامة مباراة سموحة والجونة ضمن الجولة 32 لمسابقة الدوري الممتاز في التاسعة مساء السبت 21 أغسطس الحالي بستاد الأسكندرية بدلا من اقامتها الخميس 19 أغسطس.

كشف اتحاد الكرة، مبلغ رسوم اشتراك الأندية في بطولة كأس مصر في النسخة الجديدة، لعام 2021 / 2022 ولم يحدد اتحاد الكرة حتى الآن موعد انتهاء بطولة كأس مصر هذا الموسم 2021 / 2020، حيث تقام المباريات المتبقية بعد نهاية الدوري الممتاز في آخر شهر أغسطس الجاري.