/646066/أحمد-السقا-داعما-لمؤمن-زكريا-ربنا-يكمل-شفاءه-على-خير

حرص الفنان الكبير أحمد السقا على مساندة كابتن مؤمن زكريا أحد أهم أبطال النادي الأهلى بعدما تعرض لوعكة صحية مفاجأة نقل على إثرها إلى المستشفى ولكن شهدت حالته مؤخرا تطورا جديد يتجه نحو الإستقرار.

دوت الخليج يرصد رسالة أحمد السقا لمؤمن زكريا

نشر السقا صورة للمؤمن زكريا وهو على فراش مرضه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، وعلق عليه قائلا: “دعواتكم لكابتن مؤمن زكريا، كابتن مؤمن بخير، ربنا يكمل شفاءه على خير”.

ويعاني مؤمن زكريا من مرض نادر أبعده عن كرة القدم الفترة الماضية ويتلقى علاجا للتعافي من هذا المرض.

ومن ناحية أخرى أشاد الفنان أحمد السقا بفيلم «موسى» الذي يخوض بطولته الفنان كريم محمود عبد العزيز، ويتولى إخراجه المخرج بيتر ميمي ومن المقرر طرحه بدور العرض المصرية بداية من الليلة.

أحمد السقا يشيد بفيلم موسى

نشر أحمد السقا البوستر الرسمي لفيلم «موسى» عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وعلق عليها مشيدا بالعمل: “فيلم موسى احترافية ونقلة قوية في السينما المصرية والعربية، بالتوفيق وتكسروا الدنيا بإذن الله، ألف مبروك دايمًا مختلف يا بيتر”.

أحمد السقا ينتظر عرض 200 جنيه

حدد أبطال فيلم «200 جنيه» الذي يشارك به الفنان أحمد السقا يوم 18 أغسطس كموعد نهائي ومناسب لعرض العمل بدور العرض اذ أنه سيشهد منافسة ليست بالشديدة بسبب قلة الأفلام التي من المقرر أن تعرض في هذا الوقت، والعمل من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.

يحتوي الفيلم على 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، والذى ينتمى للبطولة الجماعية،ويجسد الفنان أحمد رزق دور مدرس ملتزم يعانى من بعض ضغوطات الحياة اليومية، أما الفنانة نيللى كريم تظهر فى دور راقصة خلال أحداث الفيلم.