/646079/قصة-حياة-علي-مبخوت--الفتى-الذهبي-للكرة-الإماراتية-مسيرة-ناجحة-وسجل-حافل-من-الإنجازات-والأرقام-القياسية

لم يشأ نجم الكرة الإماراتية علي مبخوت أن تمضي احتفالية رابطة المحترفين لكرة القدم دون أن يترك بصمته على جوائزها، حيث توج بأهم جائزتين فيها، وهما الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي في الموسم 2020 / 2021، وكذلك الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الموسم برصيد 25 هدفا، ليواصل تسجيل أرقامه الشخصية التي ينفرد بها في مسيرته مع الكرة الإماراتية، ومع نادي الجزيرة منذ وطأت قدماه الملعب مع الفريق الأول في عام 2008.

ويستعرض دوت الخليج أبرز الممعلومات والإنجازات حول علي مبخوت:

البداية والنشأة

مبخوت الذي ولد في 5 أكتوبر عام 1990 بأبوظبي، ويرتدي القميص رقم 7 مع الجزيرة والمنتخب الوطني، حقق الكثير من الألقاب المهمة مع الجزيرة والمنتخب الوطني، إلى جانب العديد من الأرقام والإنجازات الشخصية غير المسبوقة، فمع المنتخب الوطني فاز بكأس الخليج عام 2013 بالبحرين، وهي المرة الأولى التي يحصد فيها منتخبنا الوطني لقب البطولة خارج أرضه، كما فاز بالميدالية البرونزية مع المنتخب الوطني في بطولة أمم آسيا عام 2015، وسجل في تلك البطولة أسرع هدف في تاريخ المسابقة، ليدخل به موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كما فاز في نفس البطولة بالحذاء الذهبي لهداف آسيا برصيد 5 أهداف، وبعدها فاز بلقب هداف كأس الخليج العربي للمنتخبات عام 2019 برصيد 5 أهداف.

ومع نادي الجزيرة فاز مبخوت بلقب الدوري مع الفريق 3 مرات مواسم 2011، و2017، و2021، وبلقب كأس الخليج العربي مرة واحدة موسم 2010، وبلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة 3 مرات أعوام 2011 و 2012 و2016.

المستوى الدولي

وعلى المستوى الدولي يتساوى علي مبخوت حاليا مع أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه في عدد الأهداف التي سجلها دوليا برصيد 77 هدفا، خلال 92 مباراة شارك فيها مع المنتخب الوطني، وفي مجموع تلك المباريات فاز مع الأبيض في 51 مباراة، وتعادل في 23، وخسر في 18، وحصد معه 125 نقطة.

وتفيد أرقام مبخوت أيضا أنه خاض مع منتخبنا الوطني 32 مباراة ودية معترف بها دوليا في أيام الفيفا، سجل خلالها 27 هدفا، وشارك مع المنتخب الوطني الأول في 23 مباراة في تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال، سجل خلالها 20 هدفا، كما شارك في 18 مباراة بكأس الخليج سجل خلالها 13 هدفا، و12 مباراة ببطولة أمم آسيا سجل خلالها 9 أهداف، و5 مباريات في التصفيات المؤهلة لأمم آسيا سجل فيها 6 أهداف.

وإلى جانب كل ما سبق يعد علي مبخوت هو الهداف التاريخي للمنتخب الوطني برصيد 77 هدفاً، وأضحى ثاني هدافي العالم على مستوى المنتخبات من بين اللاعبين النشطين على الساحة حالياً، بعد الأسطورة البرتغالية رونالدو، في حين أنه تخطى ميسي في عدد الأهداف الدولية.

الصعيد المحلي

وعلى الصعيد المحلي هو أكثر لاعب سجل في موسم واحد بالدوري بعد تسجيله 33 هدفاً في موسم 2016 عندما حصد الجزيرة لقب دوري الخليج العربي للمرة الثانية في تاريخه، كما أنه الهداف التاريخي للجزيرة على مر العصور واقترب كثيراً من تحطيم رقم القناص فهد خميس الذي يمتلك من الأهداف 175 هدفاً في الدوري فيما يمتلك مبخوت 172 هدفاً ليكون على مقربة من الوصول للقب الهداف التاريخي للدوري، كما أنه اللاعب الإماراتي الوحيد الذي حصد لقب هداف دوري الخليج العربي في عصر الاحتراف مرتين.

ومن الأرقام اللافتة التي ينفرد بها أيضا علي مبخوت أنه بات صاحب أطول عقد احترافي مع فريقه بعد أن قام الجزيرة في الرابع من أغسطس الجاري بتجديد عقده حتى 2026.