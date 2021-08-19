أحداث رياضية تنتظرك اليوم الخميس:موعد مباراة بيراميدز ضد أسوان.. الزمالك يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة سيراميكا..أهم المواجهات

/646067/أحداث-رياضية-تنتظرك-اليوم-الخميسموعد-مباراة-بيراميدز-ضد-أسوان-الزمالك-يختتم-تدريباته-استعدادا-لمواجهة-سيراميكاأهم-المواجهات

تشهد الساحة الرياضية اليوم الخميس، العديد من الأخبار والأحداث الكروية بشكل خاص والرياضة بشكل عام وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث رياضية في إنتظارك.

الاتحاد السكندري

نجح نادي الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، في التعاقد كوري ويبستر، لاعب منتخب نيوزيلاندا، لتدعيم صفوف فريق رجال السلة بالنادي، استعدادا لانطلاقة الموسم الجديد.

الزمالك

يختتم فريق الزمالك استعداداته اليوم الخميس لمواجهة سيراميكا المقرر لها غدا الجمعة ضمن مباريات الجولة الـ 32 للدورى، حيث اقترب الفريق الأبيض من لقب الدورى هذا الموسم بعد زيادة الفارق بينه وبين الأهلي الي 4 نقاط عقب فوز الزمالك علي دجلة وتعادل الأهلي مع طلائع الجيش في الجولة الـ 31 من عمر المسابقة.

الاهلي

ينتظم الثنائى أيمن أشرف وحسين الشحات لاعبا الأهلى فى مران الفريق الأحمر، اليوم، استعدادا لمباراته ضد المصرى غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدورى، بعدما اكتفيا أمس بالمشاركة فى الجيم بسبب شكواهما من إصابات خفيفة.

بيراميدز

يدخل فريق بيراميدز مباراته اليوم الخميس، أمام فريق أسوان، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

تقام مباراة سلافيا براج ليجيا وارسو في تمام الساعة 7 مساءً

تقام مباراة ريندرز الدنمارك أمام فريق جالاتا سراي في تمام الساعة7 مساءً

فنربشخة أمام فريق هلسنكي فنلندا 8.45 مساءً

أولمبياكوس أمام فيرق سلوفان براتسيلافا سلوفاكيا في تمام الساعة 9 مساءً

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة

طرابزون سبور أمام فريق روما في تمام الساعة 7.30 مساءً

بازل أمام فريق هاماربي السويدي في تمام الساعة 7.30 مساءً

أندرلخت البلجيكي أمام فريق فيتيسه أرنهيم الهولندي في تمام الساعة8 مساءً

تقام مباراة فينورد أمام فريق إيلفسبورج السويدي في تمام الساعة 8 مساءً

تقام مباراة رين الفرنسي أمام فريق روزنبورج النرويجي في تمام الساعة 8 مساءً

تقام مباراة باكوس دي فيريرا أمام فريق توتنهام في تمام الساعة 8.30 مساءً

مواعيد مباريات كأس ليبرتادوريس والقنوات الناقلة

تقام مباراة فلامينجو البرازيلي أولمبيا أوروجواي في تمام الساعة 12.15 فجر الخميس عبر قنوات beIN Sports HD 3

تقام مباراة أتلتيكو مينيرو البرازيل أمام فريق ريفر بليت الأرجنتين في تمام الساعة 2.30 فجر الأحد عبر قنوات beIN Sports HD 4.